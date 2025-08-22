Без налоговых изменений не обойтись

Уменьшить расходы или поднять налоги? Куда правительство Силини ведет страну в финансовой сфере? На эти вопросы В программе TV24 «Неделя. Post scriptum» ответ попытался найти вице-президент Европарламента (ПНА) Роберт Зиле.

На вопрос, куда ведет правительство, возглавляемое премьером Эвикой Силиней, Робертс Зиле ответил, что госпожа Силиня продолжает политику своего предшественника и члена партии Кришьяниса Кариньша. Как известно, правительство Кариньша действовало во времена ковида и, в отличие от других стран, наплодила за этот период огромные долги. «Политика Силини продолжается в том же ключе, но обстоятельства кардинально другие», — говорит Зиле. Куда это приведет пока не совсем понятно, но никакой оптимистической картины не видать. По мнению евродепутата, без налоговых изменений, а значит - повышения НДС и пересмотра какого-либо другого налога, не обойтись. Правда, перемены произойдут не сразу, поскольку, как известно, в следующем году предстоят выборы в Сейм и принятие таких решений перед выборами не было бы популярным.

«Эти решения отложат на 2027 год, но тому правительству, которое придет в конце 2026 года — абсолютно новому или аналогичному, как правительство Силини, придется очень неприятные решения принимать ", - предупредил Робертс Зиле.