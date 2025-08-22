«Гарантии на бумаге не работают»: Затлерс призывает к смелым шагам в Украине

Для достижения мира в Украине одних письменных гарантий безопасности недостаточно, поэтому смелым шагом было бы ввести европейские военные силы в Украину уже во время мирных переговоров, заявил в интервью передаче Утренняя панорама бывший президент Латвии Валдис Затлерс, пишет LETA.

По его мнению, таким образом Европа могла бы продемонстрировать, что действует всерьёз. Экс-президент отметил, что даже сами мы порой сомневаемся, можно ли доверять гарантиям, прописанным на бумаге, касательно 5-й статьи договора НАТО. Поэтому непонятно, как может сработать «подстраховка на бумаге» в любом вопросе, связанном с Россией, пояснил Затлерс.

Комментируя дипломатические переговоры о возможном мире или перемирии между Россией и Украиной, Затлерс оценил действия России как весьма расчётливые — она старается максимально долго сохранять возможность продолжать войну, создавая иллюзию готовности к сотрудничеству и миру.

«Это печально, потому что в этих дипломатических играх США проигрывают. Побед пока нет, и даже красная дорожка для [российского президента Владимира] Путина ничего не дала», — считает Затлерс.

Он также указал, что удобный момент для достижения мира может возникнуть тогда, когда Путин сможет представить себя в России как победителя. В такой обстановке соседний диктатор мог бы быть готов к заключению соглашения, поскольку внутри страны он не выглядел бы проигравшим. «Но этот момент будет очень коротким и вскоре закончится», — пояснил бывший президент.

Он считает, что до заключения полноценного мира между Украиной и Россией должно быть достигнуто перемирие, иначе вести переговоры, параллельно нанося болезненные военные удары, нерационально.

«Нужно прекратить стрельбу, а затем сесть за стол переговоров и обсуждать условия мирного договора», — убеждён Затлерс.

Также он выразил мнение, что ради мира, возможно, на короткое время стоит отступить от риторики о вступлении Украины в НАТО, но затем к этому вопросу непременно нужно вернуться.

«Пройдёт пара лет, сменится администрация США, будет другой президент, и тогда мы скажем: “Нет, Украина будет в НАТО!”» — рассуждал Затлерс.

Он уверен: чтобы достичь стабильности и мира в Европе, Украина должна стать членом НАТО, особенно учитывая наличие у неё сильной и закалённой в реальных боях армии.