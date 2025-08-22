Baltijas balss logotype
«Гарантии на бумаге не работают»: Затлерс призывает к смелым шагам в Украине

Политика
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
«Гарантии на бумаге не работают»: Затлерс призывает к смелым шагам в Украине
ФОТО: LETA

Для достижения мира в Украине одних письменных гарантий безопасности недостаточно, поэтому смелым шагом было бы ввести европейские военные силы в Украину уже во время мирных переговоров, заявил в интервью передаче Утренняя панорама бывший президент Латвии Валдис Затлерс, пишет LETA.

По его мнению, таким образом Европа могла бы продемонстрировать, что действует всерьёз. Экс-президент отметил, что даже сами мы порой сомневаемся, можно ли доверять гарантиям, прописанным на бумаге, касательно 5-й статьи договора НАТО. Поэтому непонятно, как может сработать «подстраховка на бумаге» в любом вопросе, связанном с Россией, пояснил Затлерс.

Комментируя дипломатические переговоры о возможном мире или перемирии между Россией и Украиной, Затлерс оценил действия России как весьма расчётливые — она старается максимально долго сохранять возможность продолжать войну, создавая иллюзию готовности к сотрудничеству и миру.

«Это печально, потому что в этих дипломатических играх США проигрывают. Побед пока нет, и даже красная дорожка для [российского президента Владимира] Путина ничего не дала», — считает Затлерс.

Он также указал, что удобный момент для достижения мира может возникнуть тогда, когда Путин сможет представить себя в России как победителя. В такой обстановке соседний диктатор мог бы быть готов к заключению соглашения, поскольку внутри страны он не выглядел бы проигравшим. «Но этот момент будет очень коротким и вскоре закончится», — пояснил бывший президент.

Он считает, что до заключения полноценного мира между Украиной и Россией должно быть достигнуто перемирие, иначе вести переговоры, параллельно нанося болезненные военные удары, нерационально.

«Нужно прекратить стрельбу, а затем сесть за стол переговоров и обсуждать условия мирного договора», — убеждён Затлерс.

Также он выразил мнение, что ради мира, возможно, на короткое время стоит отступить от риторики о вступлении Украины в НАТО, но затем к этому вопросу непременно нужно вернуться.

«Пройдёт пара лет, сменится администрация США, будет другой президент, и тогда мы скажем: “Нет, Украина будет в НАТО!”» — рассуждал Затлерс.

Он уверен: чтобы достичь стабильности и мира в Европе, Украина должна стать членом НАТО, особенно учитывая наличие у неё сильной и закалённой в реальных боях армии.

#война рф и украины
(10)
  • VS
    Vad Sorry
    22-го августа

    Ну если они войдут, туда прилетят баллистические ракеты, и обратно уедет пепел из Украины, и ни кто ни чего ни сможет с этим поделать, а такие эксперты как,,, Затлерс, все видят до чего страну довели

    24
    1
  • Д
    Дед
    22-го августа

    Если бы могли, так уже давно бы сделали. И США, напали, если бы не боялись получить по щам. Путин в 22 году сказал, кто вмешается он им объявит войну. Любой, кто нападет получит ядреной дубиной .

    35
    3
  • З
    Злой
    22-го августа

    Почему бб не публикует новость об аварии натовской техники на окружной дороге боитесь много комментариев которые будут радоваться?

    56
    3
  • З
    Злой
    22-го августа

    Он был членом правления больницы травмотологии? Хоть сантим в своё время выбил на развитие больницы, бомжатник какой-то на улице Дунтес, обшарпанные здания, брошенные корпуса, неужели там кого-то лечат в 21 веке? Да и таким т.н. президентом он был, не понятно откуда взялся, ещё и рот открывает!!

    72
    3
  • З
    Злой
    22-го августа

    Одень камуфляж и иди сам, т.н. президент.

    69
    4
  • SK
    Soglasen Klassnij
    22-го августа

    Конечно не работают, вы же их постоянно нарушаете ! И после кричите на весь мир - это они первые начали !

    87
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го августа

    Кому интересны глупые измышления недалёкого человека? Сидишь на пенсии за счёт латышского народа - ну и сиди. А вот насчёт вводимого контингента, то в его составе должны быть как представители Индии, так и Китая, всё таки их более 3 миллиардов человек, это не Латвия с полтора миллионами.

    80
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    22-го августа

    Три года смертей, санкций, угроз, ультиматумов, и вот нашелся человек, который с долей показного уважения пригласил пгрессора и за 3 часа обо всем договорились. А эти так до сих пор и не врубились, что своими этит показушеыми ультиматумами и угрозами ничего не добиться. Особенно о чем говорить, если у тебя на руках короли и дамы, а у другой стороны все тузы.

    49
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го августа

    Так а в чем проблема? Вводите латвийские войска, все 15 тысяч (аккурат хватит по патрулю из двух человек в каждую деревню). Получите "попутных люлей", понесите потери - а потом вас без масла съедят ит США, и Россия. Такие "умные" заявления могут привести к тому, что Латвию оккупирует или та, или другая сторона - просто чтобы не болталась бесхозная, как цветочек в проруби...

    86
    3
  • Е
    Ехидный
    22-го августа

    вот и Валдис вставил свои три капейки !!! президентом был ни о чем , так теперь зксперт-политик в никуда !!!

    135
    4
Видео