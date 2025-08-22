Заявление евродепутата Иябса шокировало общественность

Запись депутата Европейского парламента Ивара Иябcа на платформе "X" шокировала многих — в коридорах ЕС зреет план по «приближению домохозяйств к электрификации», пишет tautaruna.lv . Неужели гасим свет и прощаемся с газовыми плитами?

«Хотя прямой запрет на газовые плиты пока не принят, ЕС движется в этом направлении: ужесточаются технические, экологические и маркировочные требования, чтобы сократить использование газовых плит и способствовать переходу домохозяйств на электричество. Основные аргументы касаются защиты общественного здоровья, климатических целей и планов по более широкому использованию электроэнергии. Ожидается, что при пересмотре так называемых правил экодизайна производителям газовых плит будут предъявлены более жёсткие требования по выбросам и энергоэффективности», — написал Иябс.

Публикация вызвала бурю критики в соцсетях:

Эрик Стендзенекс, специалист по рекламе: Круто. В технологиях, чипах, ИИ и автопроме Европу уже опозорили до бессознательного состояния, но в области плит, тостеров и грелок ещё есть потенциал.

Анита: Вам ТАМ правда нечем заняться?

Инесе: С пробками справились, теперь запретим газовые плиты. Это всё, на что вы там в Европарламенте способны? Тем временем экономики стран ЕС стагнируют из-за ваших регуляций и запретов.

Азлем: И что вы сделали, чтобы остановить этот абсурд? Электричество тоже производят из газа — это лишь увеличит расходы для конечных потребителей, ведь потребуются новые мощности. И всё это снова оплатят жители Страны Дураков вместе с вашей зарплатой и пенсией? Вы там случайно не дорогостоящая ошибка?

Илзе: Когда вы, наконец, начнёте решать, как защищать внешние границы ЕС и как остановить исламизацию Европы?

Валтс: Ивар, запретите газовые зажигалки! Очень вредны для климата.

Иво: Хватит совать свой нос во всё, что видите. Лучше включите мозги. Пока не поздно…

Раймонд: Автопром Европы уже уничтожен, теперь очередь за остальным! Вместо того чтобы бороться с этим бредом, например, приковав себя к трибуне ЕП, он ещё и популяризирует эту чушь!

HM: Если бы вас действительно волновало здоровье общества, вы бы добивались нормальной системы здравоохранения, а не регулировали плиты в домах.

Наурис: Просто отличная имитация бурной деятельности.

Юрис: Ну что, готовьтесь — скоро готовить еду можно будет только когда дует ветер.