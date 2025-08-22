Baltijas balss logotype
Заявление евродепутата Иябса шокировало общественность

Политика
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
Заявление евродепутата Иябса шокировало общественность
ФОТО: LETA

Запись депутата Европейского парламента Ивара Иябcа на платформе "X" шокировала многих — в коридорах ЕС зреет план по «приближению домохозяйств к электрификации», пишет tautaruna.lv. Неужели гасим свет и прощаемся с газовыми плитами?

«Хотя прямой запрет на газовые плиты пока не принят, ЕС движется в этом направлении: ужесточаются технические, экологические и маркировочные требования, чтобы сократить использование газовых плит и способствовать переходу домохозяйств на электричество. Основные аргументы касаются защиты общественного здоровья, климатических целей и планов по более широкому использованию электроэнергии. Ожидается, что при пересмотре так называемых правил экодизайна производителям газовых плит будут предъявлены более жёсткие требования по выбросам и энергоэффективности», — написал Иябс.

Публикация вызвала бурю критики в соцсетях:

Эрик Стендзенекс, специалист по рекламе: Круто. В технологиях, чипах, ИИ и автопроме Европу уже опозорили до бессознательного состояния, но в области плит, тостеров и грелок ещё есть потенциал.

Анита: Вам ТАМ правда нечем заняться?

Инесе: С пробками справились, теперь запретим газовые плиты. Это всё, на что вы там в Европарламенте способны? Тем временем экономики стран ЕС стагнируют из-за ваших регуляций и запретов.

Азлем: И что вы сделали, чтобы остановить этот абсурд? Электричество тоже производят из газа — это лишь увеличит расходы для конечных потребителей, ведь потребуются новые мощности. И всё это снова оплатят жители Страны Дураков вместе с вашей зарплатой и пенсией? Вы там случайно не дорогостоящая ошибка?

Илзе: Когда вы, наконец, начнёте решать, как защищать внешние границы ЕС и как остановить исламизацию Европы?

Валтс: Ивар, запретите газовые зажигалки! Очень вредны для климата.

Иво: Хватит совать свой нос во всё, что видите. Лучше включите мозги. Пока не поздно…

Раймонд: Автопром Европы уже уничтожен, теперь очередь за остальным! Вместо того чтобы бороться с этим бредом, например, приковав себя к трибуне ЕП, он ещё и популяризирует эту чушь!

HM: Если бы вас действительно волновало здоровье общества, вы бы добивались нормальной системы здравоохранения, а не регулировали плиты в домах.

Наурис: Просто отличная имитация бурной деятельности.

Юрис: Ну что, готовьтесь — скоро готовить еду можно будет только когда дует ветер.

#газ #европейский парламент
(10)
  • 23-го августа

    чем беднее народ тем меньше вероятность того что они станут защищать своё правительство

    10
    1
  • A
    Anim
    22-го августа

    Как же задолбали все эти депутаты и чиновники...

    91
    1
  • A
    Aleksandr
    22-го августа

    Ещё скажите что вы его не выбирали! А ведь кто-то выбрал, значит знал какие мысли и идеи у этого депутата.

    88
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го августа

    Сдают Латвию Норвегии. Наверно были щедрые откаты обещаны.

    35
    2
  • З
    Злой
    22-го августа

    Как всегда в управленцы идут глупые люди, не способные в силу своего отсутствия ума охватить всю ситуацию, взять хотя бы частный сектор, попадания электричества там обычное явление, бывает и на долго, я сам 3 суток один раз сидел без света после бури и в этом случае газ единственный источник энергии, ups плиту не потянет, генератор- дорого, сволота они одним словом.

    79
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го августа

    А я не против предложения Ивара. У нас в Межциемсе, в Риге с 1979 года на кухне электроплита. Воздух, которым мы дышим уже 46 лет не воняет газом. Разве это плохо?

    9
    85
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    22-го августа

    Это не плохо, но гораздо дороже.

    65
    2
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    22-го августа

    В России давно уже в многоэтажки используют электрические плиты по соображениям безопасности

    10
    15
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    22-го августа

    Но это в городе,где надёжные кабельные сети, а частный сектор посадить только на электричество нельзя, жаль, что сейчас в правительство принимают только по национальному признаку, а не по образованию и опыту, как раньше.

    70
    2
  • Е
    Ехидный
    22-го августа

    ьне одному так кажется , что как только человек становится евродемутатом , то унего происхдит полное отключние мозгов ????

    125
    1
Читать все комментарии

