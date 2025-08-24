Baltijas balss logotype
В Латвии раскрыты долгосрочные планы сотрудничества с Украиной в военной сфере 2 1516

Политика
Дата публикации: 24.08.2025
BB.LV
В Латвии раскрыты долгосрочные планы сотрудничества с Украиной в военной сфере
ФОТО: Unsplash

Спрудс обсудил с украинским коллегой планы сотрудничества в сфере обороны.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече в Киеве в воскресенье обсудили краткосрочные и долгосрочные планы оборонного сотрудничества двух стран, свидетельствует запись Шмыгаля на платформе "Telegram".

Шмыгаль также проинформировал Спрудса о потребностях украинской армии на фронте.

Министр обороны Украины отметил, что среди приоритетов - активизация совместного производства как в Украине, так и в Латвии. Обсуждалось и дальнейшее участие латвийских партнеров в программе обучения украинских военных.

Латвия играет важную роль в деятельности коалиции дронов, подчеркнул Шмыгаль.

"Мы ценим всю помощь, которую Латвия оказала Украине с начала полномасштабной войны. Особенно важным для нас является последнее решение правительства Латвии о выделении 2 млн евро на закупку оружия по списку приоритетных требований Украины", - заявил министр обороны Украины.

Спрудс вместе с другими иностранными должностными лицами, среди которых премьер-министр Канады Марк Карни и спецпосланник президента США Кит Келлог, принимает участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве.

#латвия #война в украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    24-го августа

    У Украины и долгосрочные планы? Боюсь совсем не факт.

    34
    1
  • З
    Злой
    24-го августа

    Украина может поглотить вас как страна по населению во много раз превышающей латвию и на Украине много говорят на русском, лично для меня приятно будет если украинцы придут в латвию, русского языка будет много.

    42
    1

