В Латвии раскрыты долгосрочные планы сотрудничества с Украиной в военной сфере

Спрудс обсудил с украинским коллегой планы сотрудничества в сфере обороны.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече в Киеве в воскресенье обсудили краткосрочные и долгосрочные планы оборонного сотрудничества двух стран, свидетельствует запись Шмыгаля на платформе "Telegram".

Шмыгаль также проинформировал Спрудса о потребностях украинской армии на фронте.

Министр обороны Украины отметил, что среди приоритетов - активизация совместного производства как в Украине, так и в Латвии. Обсуждалось и дальнейшее участие латвийских партнеров в программе обучения украинских военных.

Латвия играет важную роль в деятельности коалиции дронов, подчеркнул Шмыгаль.

"Мы ценим всю помощь, которую Латвия оказала Украине с начала полномасштабной войны. Особенно важным для нас является последнее решение правительства Латвии о выделении 2 млн евро на закупку оружия по списку приоритетных требований Украины", - заявил министр обороны Украины.

Спрудс вместе с другими иностранными должностными лицами, среди которых премьер-министр Канады Марк Карни и спецпосланник президента США Кит Келлог, принимает участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве.