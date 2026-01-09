В настоящее время Латвийское государство имеет прямое участие в 78 обществах капитала, из них 63 — государственные общества капитала (100% принадлежит государству), 4 — прямое решающее влияние государства (более 50% и менее 100% участия), 11 — не имеет прямого решающего влияния (участие менее или равно 50%).

Но пока что есть идея слить только 3 предприятия: центр метрологии, госстандарт и пробирное бюро. Чем они занимаются?

Семь раз отмерь: центр метрологии

Полностью государственное общество капитала Латвийский национальный центр метрологии (ЛНЦМ) на 100% принадлежит Министерству экономики, в нем работает 49 сотрудников. Член правления Каспарс Паупе, по данным предприятия, получил в 2024 году вознаграждение 56 868 евро до выплаты налогов. Или в среднем по 4739 евро в месяц.

Основным направлением деятельности является оказание метрологических услуг. Коммерческая деятельность предприятия охватывает услуги по верификации, калибровке, тестированию и сертификации.

Предприятию делегировано выполнять функции и задачи Национального метрологического института, которые реализует структурное подразделение – «Метрологическое бюро». Цель – «обеспечение единого и неделимого подхода к управлению эталонами национальных единиц измерения и оборудованием для их содержания с целью полноценного выполнения задач государственного управления в связи с поддержанием эталонной базы единиц измерения физических величин и обеспечением репродуцирования единиц измерения, а также реализации установленных статьей 14 Закона о единстве измерений государственных задач в сфере метрологии».

Рыночные функции не покрывают расходов, потому учреждение функционирует за счет бюджетной дотации, в 2024 году это было 151 300 EUR. Анализ рынка и конкурентов свидетельствует о том, что в Балтийском регионе конкуренцию ЛНЦМ и другим поставщикам услуг метрологии составляют эстонское государственное АО Metrosert и литовское государственное предприятие Vilnius Metrology Center. «Эти предприятия обеспечивают равноценные услуги метрологии», – констатировано в документе, подготовленном Министерством экономики.

Однако просто отказаться от собственного предприятия Латвия не может – в нормативной базе зафиксировано, что данный сегмент деятельности обязан осуществляться на национальном уровне.

Член европейской семьи: госстандарт Латвии

Несмотря на коммерческое наименование, предприятие ООО Latvijas valsts standarts (LVS) не только на 100% принадлежит государству, в лице Минэкономики, но также является дотируемым за счет средств налогоплательщиков – на него в прошлом году истратили 210 617 евро, что существенно превышает его скромный основной капитал в 11 455 евро. На предприятии служит всего 18 сотрудников. Член правления Ингарс Пилманис в 2024 г. получил 60 384,54 евро (по 5 с небольшим тысяч евро в месяц).

Согласно статье 7 Закона о стандартизации и пункту 2 правил КМ от 1 июня 2021 года N 346 «Правила о национальном институте стандартизации», LVS «реализует государственную политику в сфере стандартизации и развивает действие системы стандартизации в государстве, содействуя обеспечению общей инфраструктуры качества». Широко известные стандарты ISO 9001, например, устанавливают требования к системе менеджмента качества организации любого размера и сферы деятельности, обеспечивая стабильное качество и удовлетворенность клиентуры.

LVS представляет Латвию как полноправного члена Европейского комитета стандартизации (ЕКС), Европейского комитета стандартизации электротехники, а также Международной организации стандартизации.

Кроме того, LVS является ассоциированным членом Международной комиссии по стандартизации электротехники, и заключен меморандум о взаимопонимании с Европейским институтом стандартов телекоммуникации.

Не все золото, что блестит: пробирное бюро

ООО Latvijas proves birojs, оно же Государственное пробирное бюро (ГПБ) является обществом капитала, 100% долей которого держит Минфин. Зарегистрированный и оплаченный основной капитал общества составляет 3 614 333 евро. В 2024 году предприятие трудоустроило 19 сотрудников. Председатель правления Петерс Брангулис оказался самым богатым из перечисленных в данной статье госначальников – он заработал в прошлом году 68600 евро (в среднем по 5716 евро в месяц).

Предприятие является уполномоченным учреждением также в соответствии с Законом о Конвенции о проверке и клеймении изделий из драгоценных металлов и о ее изменениях, и при выполнении этой задачи находится под надзором Минфина.

В 2024 году поставлена проба на 939 739 изделия из драгоценных металлов (-1,2% по сравнению с предыдущим годом), обслужено 10 818 клиентов, тестировано 92 381 изделия с драгоценными камнями, проведена 2831 экспертиза. Ценообразование зависит от ряда факторов, но вот небольшой пример, чтобы понять порядок цифр – минимум за проверку 1 изделия, с лазерной печатью – 2,84 евро. Вроде недорого.

Несмотря на солидный капитал и то обстоятельство, что ГПБ выступает как непременный спутник всего ювелирного бизнеса страны, все же и это предприятие получает государственную дотацию, хотя и небольшую, сопоставимую с вознаграждением одного своего начальника – в 2024 году из бюджета перечислили 86 722 евро. «Эти средства идут на обеспечение функций надзора за рынком, содержания делегированных реестров, проверки безопасности товаров, а также на покрытие расходов на экспертизы для нужд правоохранительных органов», – пояснили в Минфине.

На региональном уровне основными конкурентами являются: эстонское государственное предприятие АО Metrosert, литовское государственное учреждение Lietuvos prabavimo rumai, польское пробирное учреждение, которое является структурными подразделениями Gowny Urzad Miar.

Минэкономики полагает, что ГПБ «оказывает равноценные услуги и способно конкурировать с привлечением иностранных клиентов (в основном из Литвы), особенно в сфере тестирования изделий из драгоценных камней». «Однако на конкуренцию негативно влияет способность польских учреждений предлагать публичные услуги (например, клеймение серебряных изделий) по существенно более низким и экономически необоснованным ценам». Если суммировать – у страны есть три совершенно разных по функциям и объему работы предприятия, которые попытаются объединить в один «Центр развития технологий». Может быть, разве удастся сэкономить на зарплате начальства – но это неточно.