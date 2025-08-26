Baltijas balss logotype
Партии в Латвии получают щедрое финансирование — пора экономить, - политолог 1 523

Политика
Дата публикации: 26.08.2025
LETA
Партии в Латвии получают щедрое финансирование — пора экономить, - политолог
ФОТО: LETA

Чтобы сэкономить деньги в госбюджете, можно сократить финансирование политических партий, но этого не стоит делать механически, заявила в интервью порталу LSM.lv политолог, директор аналитического центра "Providus" Ивета Кажока.

Политолог: в следующем году можно сэкономить около миллиона евро, изменив модель финансирования партий

Она видит возможность в следующем году сэкономить около миллиона евро путем изменения модели финансирования партий. По сравнению с обеими другими странами Балтии, в Латвии партии получают щедрое финансирование, рассказала директор "Providus". Она пояснила, что хотя в Литве и Эстонии партии более крупные, они получают столько же, сколько и в Латвии.

Достаток партий виден и на фоне финансирования других общественных организаций. Политолог сравнила выделяемые партиям деньги, а это около 6 млн евро в год, и финансирование фонда негосударственных организаций, которое составляет примерно 2 млн евро в год. Чтобы улучшить ситуацию, Кажока предлагает сосредоточиться на нескольких вопросах.

Во-первых, для развития политической силы необходимо привлекать новых членов, а сейчас у партий нет никакой мотивации это делать. Политолог считает, что если латвийские партии хотят такого же финансирования, как в Литве и Эстонии, они также должны соответственно увеличить численность членов А именно, в соседних странах в партиях могут работать и по 10 000 человек, а в Латвии максимальное число членов партии чуть превышает 2000.

Второе, на что нужно обратить внимание - прозрачность. Кажока подчеркивает, что не только общество, но даже члены партии ничего не знают о тратах политических сил. Картину приоткрыл доклад Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), в котором рассмотрены траты на 2023 год. По словам Кажоки, такой отчет можно было бы публиковать ежегодно. Тогда бы и партии знали, что расходы будут видны, и их члены, и общество могли бы сориентироваться.

В-третьих, политолог хочет также изменить, по ее мнению, несправедливую систему, когда определенное финансирование партия получает за то, что проходит в Сейм.

"Нет никаких причин, по которым такое финансирование следовало бы выделять", - подчеркнула Кажока.

Она напомнила, что в разработанной экспертами концепции такое базовое финансирование предполагалось именно для не попавших в парламент партий, чтобы они могли продолжить существование.

Отвечая на вопрос о том, следует ли сокращать финансирование политических партий, Кажока предложила идею фонда, который мотивировал бы привлечение новых членов. Снижение финансирования не должно быть резким, подчеркивает аналитик. Однако около миллиона евро можно было бы сэкономить, если базовое финансирование попавшим в Сейм политическим силам преобразовать в фонд, из которого можно получить финансирование, если будет доказано увеличение численности членов. Чем больше рост, тем больше денег получит партия.

Оставить комментарий

(1)
  • lo gos
    lo gos
    26-го августа

    Политические партии - это лишь говно и пар. Не слишком ли много паразитов-коррупционеров для такой маленькой страны? От них нет никакой пользы, только вред.

    17
    1

