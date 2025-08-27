Baltijas balss logotype
Не за счет прав человека: мэр Риги о роли полиции в борьбе с нелегальной миграцией

Политика
Дата публикации: 27.08.2025
BB.LV
Не за счет прав человека: мэр Риги о роли полиции в борьбе с нелегальной миграцией
ФОТО: LETA

Председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс намерен строго следить за тем, насколько целесообразным будет участие полиции Рижского самоуправления в рейдах против нелегальных иммигрантов в столице, заявил Клейнбергс в интервью программе телеканала ТВ3 "900 секунд".

Мэр Риги повторил, что первоочередная задача муниципальной полиции в столице - обеспечение порядка и безопасности движения на улицах, особенно с началом нового учебного года. Она может вместе с другими службами участвовать в различных рейдах, в том числе по борьбе с нелегальной иммиграцией, но это точно не может происходить за счет прав человека, добавил политик.

Клейнбергс выразил мнение, что сделанные на прошлой неделе заместителем председателя думы Эдвардом Ратниексом (Нацобъединение) заявления о борьбе с нелегальной иммиграцией в Риге являются частью проводимой им политики. По мнению мэра, с нелегальной миграцией в Риге не все в порядке, но не настолько ужасно, чтобы следовало делать заявления, подобные тем, которые прозвучали от Ратниекса.

В связи с этим Клейнбергс намерен строго следить за участием полиции Рижского самоуправления в рейдах против нелегальных мигрантов и оценивать их целесообразность.

Как сообщалось, представляющий "Национальное объединение" заместитель мэра Риги Ратниекс на прошлой неделе заявил на пресс-конференции, что призывает нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Ригу и Латвию. Миграция была одним из вопросов, выделенных Нацобъединением в ходе последней муниципальной избирательной кампании.

Ратниекс утверждает, что из-за роста нелегальной миграции рижане стали чувствовать себя на улицах столицы менее безопасно. Если раньше в столице преобладали нелегальные мигранты из стран Средней Азии, то в этом году увеличилось число мигрантов из африканских стран.

Ратниекс напомнил об опыте других европейских стран, таких как Швеция и Франция, отметив, что ситуация с преступностью из-за мигрантов может ухудшиться очень быстро. "Во имя будущей безопасности мы должны действовать активно", - заявил вице-мэр.

Он сообщил, что в конце сентября муниципальная полиция начнет масштабные рейды для выявления нелегальных мигрантов в Риге.

#рига #мигранты
Оставить комментарий

(1)

(1)
  • lo gos
    lo gos
    27-го августа

    В женском парике и с макияжем, на гей-параде он смотрелся превосходно, его даже показывали по телевизору.

    2
    1

