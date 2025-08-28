Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А это не мошенничество? - Как на самом деле правительство «сэкономило» 171 млн? 2 972

Политика
Дата публикации: 28.08.2025
соцсети
А это не мошенничество? - Как на самом деле правительство «сэкономило» 171 млн?

Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились - пишет у себя на Фейсбуке Юрий Соколовский.

Итак: самое большое сокращение (барабанная дробь) от позиции: Precizēta nodokļu reformas ietekmes kompensācija. Как я понимаю, это Министерство финансов просто запланировало, что налоги будут собираться лучше в следующем году — на 58 695 491 евро. То есть так и запишем: источник для трети сокращения — фискальный оптимизм.

Кто-то скажет: постойте, это ведь не сокращение. А я скажу: не надо так пессимистично смотреть на мир. Надо смотреть на мир глазами Министерства финансов, и всё вокруг покажется розовее.

Второе место в сокращении получает Министерство юстиции с позицией: Izdevumu samazinājums ilgtermiņa saistību pasākumam "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" — 20 678 047 евро.

Пошерстил интернет и нашёл, что ещё 2 года назад было принято решение значительно сократить площадь новой тюрьмы при ее строительстве в Лиепае. А как экономию это представили только сейчас. Креативненько.

Бронза уходит позиции: Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums — 9 549 118 евро. Интенсивно крутим этого колобка в руках и стараемся понять, что это такое. Порывшись в других документах, нашёл, что колобок этот — Nesadalītais finansējums līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. То есть кубышка на экстренный случай, а случай в этом году не настал. В общем, тоже не спортивное «сокращение расходов».

А как же обещанные сокращения чиновничества? Размах был мощный, но, учитывая, что чиновники — это электоральная база «Нового единства», решили не бить, только похлопать по щечке: Paredzētie līdzekļi atlīdzības palielināšanai tiešās valsts pārvaldes iestādēm — 6 221 847 евро. Vēlēto amatpersonu atalgojuma sistēmas pārskatīšana (algu iesaldēšana) — 4 190 799 евро.

Выглядит так, что реального сокращения в правительстве делать не захотели, а сделали сокращение «на бумаге» и припорошили ворохом ликвидации мелких трат.

Министр финансов Арвил Ашраденс сказал, что деньги нашли только на этот год, а подобные сокращения нужно будет производить и в ближайшие два года тоже, но источники этих сокращений пока не определены. Министр почему-то решил уйти с поста председателя «Единства». Видимо, что-то ему подсказывает, что следующие сокращения не будут такими бухгалтерски томными, как это.

Читайте нас также:
#бюджет #мнения #экономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
7
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Anim
    28-го августа

    Кто бы сомневался...

    Latvijas Republika SIA

    15
    1
  • A
    Aleks
    28-го августа

    ,Спрут,смотрели итальянский с Микеле Плачидо в главной роли про итальянскую мафию сращенную с государственными структурами?! Так там сращенную,а тут -это сама мафия. Вот где надо снимать сиквел с Силиней в главной роли У нее и опыт есть

    32
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 192
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 170
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 376
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1623

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 4
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 209
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 53
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 37
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 57
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 205
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 4
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 209
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 53

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео