Латвия поддерживает право Израиля на самооборону, но не поддерживает решение израильского правительства о расширении военной операции в полосе Газа, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в четверг встретился в своей резиденции в Юрмале с министром иностранных дел и дел диаспоры палестинского самоуправления Варсен Агабекян-Шахин.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, стороны встретились, чтобы обсудить отношения между Латвией и палестинским самоуправлением, ситуацию на Ближнем Востоке и агрессию России против Украины.

Президент отметил необходимость разрешения гуманитарной ситуации в Газе. По его мнению, необходимо сделать все возможное для предотвращения жертв среди мирного населения. Ринкевич подчеркнул, что необходимо вернуться к перемирию в полосе Газа, освободить заложников, захваченных ХАМАСом, и оказать полную гуманитарную помощь палестинскому населению.

Важным условием нормализации ситуации в регионе и реализации решения, приемлемого для двух стран, является освобождение всех заложников, захваченных террористической организацией ХАМАС, и ликвидация этой террористической организации, подчеркнул Ринкевич. Он также выразил поддержку укреплению диалога между Европейским союзом и Палестинским самоуправлением с целью более эффективного реагирования на потребности палестинцев, поддержки долгосрочного развития и помощи в укреплению демократии.

Президент подчеркнул важность поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. Он отметил, что агрессия России против Украины влияет на жизненно важные интересы безопасности Латвии. Ринкевич пояснил, что уже четвертый год приоритетом Латвии является повышение устойчивости к российской угрозе.

Как сообщалось, в четверг с министром иностранных дел и диаспоры Палестинского самоуправления встретилась и министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Агабекян-Шахин с региональным визитом уже посетила Эстонию, а после визита в Латвию отправится в Литву.

Ранее сообщалось, что в результате терактов 7 октября 2023 года террористическая группировка "ХАМАС" и другие группировки боевиков убили приблизительно 1200 человек на юге Израиля, а также взяли в заложники и вывезли в полосу Газы более 250 человек.

Израиль уже почти два года проводит военную операцию против "ХАМАСа" в полосе Газы. Несмотря на то, что попытки уничтожить "ХАМАС" на Западе оправдываются, Израиль получил от ряда международных политиков критику в связи с чрезмерными жертвами среди палестинского гражданского населения и недостаточностью усилий по предотвращению гуманитарной катастрофы в полосе Газы.