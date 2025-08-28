Baltijas balss logotype
Ринкевич пояснил, что Латвия поддерживает в действиях Израиля 3 480

Политика
Дата публикации: 28.08.2025
LETA
Ринкевич пояснил, что Латвия поддерживает в действиях Израиля
ФОТО: LETA

Латвия поддерживает право Израиля на самооборону, но не поддерживает решение израильского правительства о расширении военной операции в полосе Газа, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в четверг встретился в своей резиденции в Юрмале с министром иностранных дел и дел диаспоры палестинского самоуправления Варсен Агабекян-Шахин.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, стороны встретились, чтобы обсудить отношения между Латвией и палестинским самоуправлением, ситуацию на Ближнем Востоке и агрессию России против Украины.

Президент отметил необходимость разрешения гуманитарной ситуации в Газе. По его мнению, необходимо сделать все возможное для предотвращения жертв среди мирного населения. Ринкевич подчеркнул, что необходимо вернуться к перемирию в полосе Газа, освободить заложников, захваченных ХАМАСом, и оказать полную гуманитарную помощь палестинскому населению.

Важным условием нормализации ситуации в регионе и реализации решения, приемлемого для двух стран, является освобождение всех заложников, захваченных террористической организацией ХАМАС, и ликвидация этой террористической организации, подчеркнул Ринкевич. Он также выразил поддержку укреплению диалога между Европейским союзом и Палестинским самоуправлением с целью более эффективного реагирования на потребности палестинцев, поддержки долгосрочного развития и помощи в укреплению демократии.

Президент подчеркнул важность поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. Он отметил, что агрессия России против Украины влияет на жизненно важные интересы безопасности Латвии. Ринкевич пояснил, что уже четвертый год приоритетом Латвии является повышение устойчивости к российской угрозе.

Как сообщалось, в четверг с министром иностранных дел и диаспоры Палестинского самоуправления встретилась и министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Агабекян-Шахин с региональным визитом уже посетила Эстонию, а после визита в Латвию отправится в Литву.

Ранее сообщалось, что в результате терактов 7 октября 2023 года террористическая группировка "ХАМАС" и другие группировки боевиков убили приблизительно 1200 человек на юге Израиля, а также взяли в заложники и вывезли в полосу Газы более 250 человек.

Израиль уже почти два года проводит военную операцию против "ХАМАСа" в полосе Газы. Несмотря на то, что попытки уничтожить "ХАМАС" на Западе оправдываются, Израиль получил от ряда международных политиков критику в связи с чрезмерными жертвами среди палестинского гражданского населения и недостаточностью усилий по предотвращению гуманитарной катастрофы в полосе Газы.

#израиль #латвия #палестина
Оставить комментарий

(3)
  • ВП
    Вася Пупкин
    30-го августа

    Никогда не спрашивайте: *У женщины о её возрасте *У мужчины о его зарплате *У латыша откуда у его дедушки появилась квартира в еврейском квартале и старинное столовое серебро с надписью на идиш.

    1
    0
  • A
    Aleks
    28-го августа

    Как то Познер спросил Урганта в Израиле,где они снимали программу -Почему евреи шли на смерть и не сопротивлялись? И Ваня не нашелся ,что ответить,хотя ответ есть и даже не один ..

    1
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го августа

    Почти 85 лет назад на территории Латвии, у людей этой национальности никаких прав на самооборону не было?

    6
    2
Читать все комментарии

