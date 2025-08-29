Baltijas balss logotype
Акциз на алкоголь, пенсии и как заработать больше. Что обсудят правящие в День знаний? 1 709

Политика
Дата публикации: 29.08.2025
BB.LV
Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Коалиционные политики обсудят и обеспечение дисциплины на осенней сессии парламента.

Правящие политики соберутся на свое заседание прямо 1-го сентября - но уже после того, как отведут своих детей в школу или посетят школы в качестве почетных гостей. Как ожидается, коалиционные политики обсудят и одобрят дальнейшее продвижение масштабной реформы пенсий по выслуге лет. Соответствующий доклад сама премьер Эвика Силиня днем позже представит на заседании правительства.

Политики в понедельник могут обсудить и дальнейшее сокращение расходов и возможность заморозить рост зарплат высших должностных лиц и в госуправлении в целом.

Нельзя исключить, что правящие обменяются мнениями и по поводу повышения акцизов, в том числе на крепкие алкогольные напитки. Эта мера хотя и неоригинальная, но зато точно принесет казне дополнительный доход.

На заседание коалиционного совета 1-го сентября правящие придут в заметно преподнятом настроении - нет, не только и из-за начала нового учебного года, а потому, что впервые после долгого времени экономика показала хоть и незначительный, но рост (0,7% ). Как ожидается, правящие обсудят возможности стимулирования экономического роста.

#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го августа

    А делёж миллиона из России, якобы пенсионерам, видимо пройдет на тайном заседании.

    1
    1

