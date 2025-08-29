Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мэр Риги: В нескольких департаментах мэрии есть проблемы с принятием решений 1 455

Политика
Дата публикации: 29.08.2025
LETA
Мэр Риги: В нескольких департаментах мэрии есть проблемы с принятием решений
ФОТО: LETA

В нескольких департаментах мэрии Риги есть проблемы с принятием решений, об этом в интервью Латвийскому телевидению заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс (P).

«Больше всего в последние месяцы меня шокировало то, что есть также проблемы с донесением вопросов до руководства. Иногда, очевидно, боятся или стесняются», — сказал он.

Так он ответил на замечание, что Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы, отказывая зерновозам в разрешении на проезд через центр города из-за интенсивного ремонта улиц, указал, что нельзя делать отдельное исключение только для тяжелого сельскохозяйственного транспорта, , а зеленый свет должен быть дан всему грузовому транспорту.

Кляйнбергс также рассказал, что ответ на просьбу фермеров не был дан в течение месяца. По его мнению, произошедшее является примером того, почему департаменту немедленно нужен новый директор. «Потому что в настоящее время там фактически нет руководства», — сказал он.

Как сообщалось, в департаменте пояснили, что отмена существующих ограничений на грузовой транспорт может быть использована всеми водителями грузовых автомобилей, что, в свою очередь, приведет к еще более серьезным пробкам и затруднит движение в городе. Учитывая это, департамент решил не отменять существующие ограничения на движение грузового транспорта.

В решении вопроса также принял участие министр сельского хозяйства Армандс Краузе (ZZS), напомнив о введенном чрезвычайном положении в сельском хозяйстве.

Позже в дискуссию включился мэр Риги, который поручил муниципалитету с 3 сентября обеспечить фермерам возможность доставлять урожай в порт Риги. «Я считаю, что решение Департамента транспорта и мобильности было ошибочным. Поэтому я поручил с 3 сентября обеспечить круглосуточный доступ транспорта с зерном в порт Риги, чтобы фермеры не испытывали затруднений с доставкой урожая», — заявил ранее мэр.

Читайте нас также:
#рижская дума
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
3
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го августа

    боятся или стесняются -- Просто не умеют это сделать правильно! Не будем также забывать о вранье некоторых народных избранников о своём образовании.

    8
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 193
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 171
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 380
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1624

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 9
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 4
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 218
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 55
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 38
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 60
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 9
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 4
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 218

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео