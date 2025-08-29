Мэр Риги: В нескольких департаментах мэрии есть проблемы с принятием решений

В нескольких департаментах мэрии Риги есть проблемы с принятием решений, об этом в интервью Латвийскому телевидению заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс (P).

«Больше всего в последние месяцы меня шокировало то, что есть также проблемы с донесением вопросов до руководства. Иногда, очевидно, боятся или стесняются», — сказал он.

Так он ответил на замечание, что Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы, отказывая зерновозам в разрешении на проезд через центр города из-за интенсивного ремонта улиц, указал, что нельзя делать отдельное исключение только для тяжелого сельскохозяйственного транспорта, , а зеленый свет должен быть дан всему грузовому транспорту.

Кляйнбергс также рассказал, что ответ на просьбу фермеров не был дан в течение месяца. По его мнению, произошедшее является примером того, почему департаменту немедленно нужен новый директор. «Потому что в настоящее время там фактически нет руководства», — сказал он.

Как сообщалось, в департаменте пояснили, что отмена существующих ограничений на грузовой транспорт может быть использована всеми водителями грузовых автомобилей, что, в свою очередь, приведет к еще более серьезным пробкам и затруднит движение в городе. Учитывая это, департамент решил не отменять существующие ограничения на движение грузового транспорта.

В решении вопроса также принял участие министр сельского хозяйства Армандс Краузе (ZZS), напомнив о введенном чрезвычайном положении в сельском хозяйстве.

Позже в дискуссию включился мэр Риги, который поручил муниципалитету с 3 сентября обеспечить фермерам возможность доставлять урожай в порт Риги. «Я считаю, что решение Департамента транспорта и мобильности было ошибочным. Поэтому я поручил с 3 сентября обеспечить круглосуточный доступ транспорта с зерном в порт Риги, чтобы фермеры не испытывали затруднений с доставкой урожая», — заявил ранее мэр.