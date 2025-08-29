Baltijas balss logotype
Многодетные родители популярно объяснили Силине, как улучшить демографию в Латвии 6 1707

Политика
Дата публикации: 29.08.2025
BB.LV
Многодетные родители популярно объяснили Силине, как улучшить демографию в Латвии
ФОТО: LETA

Эвика Силиня во время рестарта своего правительства объявила демографию одним из главных приоритетов.

Недавно Кабинет министров одобрил план демографической политики, который предусматривает, в частности, повышение пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком в первые полтора года жизни.

Однако Общество многодетных семей Латвии считает предлагаемые меры явно недостаточными для того, чтобы молодые семьи задумались о потомстве и, главное, о втором, третьем ребенке. Общество многодетных семей в распространенном вчера заявлении призвало латвийцев поддержать размещенную на портале manabalss.lv демографическую инициативу.

Итак, граждан ЛР призывают поддержать три основных предложения в поддержку семей с детьми. Первое — увеличить льготы по подоходному налогу с населения (ПНН) за иждивенца с 250 до 500 евро в месяц.

Второе — обеспечить социальную безопасность для любой мамы в период ухода за младенцем.

Третье — погашение основной суммы жилищного кредита в размере 15% за каждого последующего ребенка в семье. Если родился один ребенок, то, значит, основная сумма кредита (ипотеки) уменьшается на 15%, если второй ребенок — соответственно еще на 15%.

Если инициатива соберет не менее 10 тысяч подписей граждан ЛР, то тогда она поступит на рассмотрение Сейма. Авторы предложений надеются успеть собрать необходимое количество подписей аккурат к обсуждению в парламенте проекта бюджета–2026.

#демография
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    29-го августа

    Когда растет демография? Когда есть уверенность в завтрашнем дне у родителей и детей. Есть уверенность в завтрашнем дне у многих,исключая чиновников,Сейм ,министров и приближенных к кормушке?Нет никакой,а ведь это большинство населения страны. Рост демографии -это комплекс для хорошей жизни всего населения,а не одного-двух процентов. И вся прелесть парламентской власти в том,что вроде как и ответственных за уничтожение и разграбление страны нет. Как то само все получилось...👽😀 Хотя,если есть политическая воля,то можно поднять и фамилии,и имена,кто и как голосовал по всем вопросам за эти 30 лет Кто выносил эти вопросы в Сейм и кто поддерживал.И расстрелять нахрен или посадить включая Секту из США .Вот тогда и демография вырастет,и медицина будет доступной,и экономика поднимется и появится уверенность в завтрашнем дне,а так это действия в никуда и популизм.

    82
    5
  • ИФ
    Имя Фамилия
    Aleks
    29-го августа

    Не уверен, что в Индии, Африке и всяких пакистанах очень сильно верят в завтрашний день :) Тут дело в культуре и общих затрат на существование. В тех странах дети это богаство, ибо там ты сможешь дожить до пенсии ТОЛЬКО при живых детях.

    10
    10
  • NB
    Nose Bose
    29-го августа

    Скидкой на ипотеку не исправишь отвратительную медицину. Да и вообще, какой работодатель будет брать женщину на работу, если она будет каждые 3 года в декрете?

    82
    1
  • A
    Aleks
    29-го августа

    Посмотрите,какие выплаты в России за 1,2 и 3 ребенка .Огромные деньги. И что? Демография рухнула ниже плинтуса впервые за 200 лет!!! Деньгами не спасёшь ситуацию.И в той же Латвии тоже Это можно спасти только поменяв систему государственности и власти ,а это поменяет и отношение к людям,а кому это надо?! Поэтому -умерла так умерла.Абсолютно начхать.

    38
    13
  • ИФ
    Имя Фамилия
    Aleks
    29-го августа

    Ну конечно, мир меняется, там война и мужики умирают, как там поднятся должна демография по твоему?

    10
    3
  • С
    Сарказм
    Aleks
    29-го августа

    Уху, только это называется материнским капиталом, который можно пустить только на очень определенные цели и с большими ограничениями. А с другой стороны, как мне недавно рассказали, маме в декрете там платят не более 40% от з/п и то до определенного (очень скромного) максимума. По факту это означает, что мужик должен на одну зп тянуть жену и выводок детей до 2-3 лет. И скольких детей при таких раскладах можно позволить себе на 50-60 т. руб (неплохая зарплата там за пределами городов-миллиоников)? Но в целом согласен, в развитых обществах цена детей для семьи настолько непомерно высока (включая потерю карьерных перспектив для мамы, необходимость более просторного жилья и машин, возможно, няню, кружки-квадратики-спорт, что никакие реалистичные пособия ее компенсировать не смогут. Предложения по погашению ипотеки, конечно, интересны, но здесь есть тонкость, для того, чтобы получить льготу на ее погашение, ее для начала надо получить, причем покупать сразу жилье с запасом на 2-3 детей (ну и быть еще в достаточно молодом возрасте, чтобы времени хватило на этих самых деетй), т.е. иметь более чем приличные доходы, чтобы ее одобрили и накопить на первый взнос. Сколько таких семей в Латвии? Тут скорее надо думать в сторону строительства и предоставления жилья под выкуп для многодетных семей и на льготных условиях.

    11
    0
Читать все комментарии

