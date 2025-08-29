Многодетные родители популярно объяснили Силине, как улучшить демографию в Латвии

Эвика Силиня во время рестарта своего правительства объявила демографию одним из главных приоритетов.

Недавно Кабинет министров одобрил план демографической политики, который предусматривает, в частности, повышение пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком в первые полтора года жизни.

Однако Общество многодетных семей Латвии считает предлагаемые меры явно недостаточными для того, чтобы молодые семьи задумались о потомстве и, главное, о втором, третьем ребенке. Общество многодетных семей в распространенном вчера заявлении призвало латвийцев поддержать размещенную на портале manabalss.lv демографическую инициативу.

Итак, граждан ЛР призывают поддержать три основных предложения в поддержку семей с детьми. Первое — увеличить льготы по подоходному налогу с населения (ПНН) за иждивенца с 250 до 500 евро в месяц.

Второе — обеспечить социальную безопасность для любой мамы в период ухода за младенцем.

Третье — погашение основной суммы жилищного кредита в размере 15% за каждого последующего ребенка в семье. Если родился один ребенок, то, значит, основная сумма кредита (ипотеки) уменьшается на 15%, если второй ребенок — соответственно еще на 15%.

Если инициатива соберет не менее 10 тысяч подписей граждан ЛР, то тогда она поступит на рассмотрение Сейма. Авторы предложений надеются успеть собрать необходимое количество подписей аккурат к обсуждению в парламенте проекта бюджета–2026.