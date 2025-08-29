Пьянство и курение спасут бюджет - в «Новом единстве» заговорили о повышении акциза

Говоря о возможном пополнении государственного бюджета, Юревичс указал, что в текущей экономической ситуации нет оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС).

Он подчеркнул, что такой шаг не был бы оправдан ни с экономической, ни с политической точки зрения. Напомнив о ранее достигнутом соглашении с представителями работодателей и работников, он пояснил, что налоговая политика существенно пересматривается только один раз в каждом политическом цикле, и это уже произошло. По мнению политика, налоговая реформа, проведенная в прошлом году, существенно снизила налоговое бремя населения, и ее положительное влияние уже ощутимо.

Юревичс отметил, что наблюдается как улучшение выполнения налоговых поступлений от трудовых ресурсов, так и рост средней заработной платы, что, по его мнению, может быть связано с конкурентоспособностью в области налогообложения, созданной реформой.

Глядя на следующий бюджет, он не считает необходимым повышать налоги, особенно НДС. В то же время Юревич выразил готовность обсудить возможное повышение акцизного налога на крепкий алкоголь и табачные изделия, подчеркнув, что эти дополнительные доходы должны быть направлены на финансирование здравоохранения.

Агентство LETA сообщило, что Министерство финансов (МФ) прогнозирует, что в среднесрочной перспективе при неизменной политике бюджетный дефицит будет расти и составит 3% в 2026 году, 4,1% в 2027 году, 3,7% в 2028 году и 3,9% в 2029 году, что превышает допустимый уровень, согласно информационному докладу FM, представленному правительству, «О прогнозах макроэкономических показателей, доходов и общего бюджетного баланса правительства на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы».

Последние прогнозы показывают, что при неизменном сценарии политики дефицит бюджета в среднесрочной перспективе будет выше, чем планировалось ранее, но дополнительное финансирование новых приоритетных мероприятий в очень ограниченном объеме будет доступно только в 2026 году. В ближайшие годы размер фискального пространства будет отрицательным.

В государственном бюджете на следующий год выделены три приоритета: оборона и безопасность, демография и образование.