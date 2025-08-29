Baltijas balss logotype
Силиня: Латвия ежедневно помогает Украине в защите от агрессора 3 1121

Политика
Дата публикации: 29.08.2025
BB.LV
Силиня: Латвия ежедневно помогает Украине в защите от агрессора
ФОТО: LETA

Правительство и латвийское общество очень высоко оценивают визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявила в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Эвика Силиня.

"Для Латвии это подтверждение солидарности", - сказала Силиня, выразив фон дер Ляйен благодарность за ее неизменную поддержку.

По словам премьера, пока нет признаков того, что Россия готова прекратить войну в Украине, и именно поэтому Латвия продолжает укреплять свою обороноспособность и устойчивость. Силиня вновь подчеркнула, что внешняя граница Латвии - это не только граница страны, но и граница всего Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Глава правительства отметила, что Латвия намерена продолжать развитие оборонной промышленности. В качестве успешного примера привлечения финансирования ЕС она назвала завод дронов "Origin Robotics" в Марупском крае, который сегодня посетила вместе с фон дер Ляйен.

"В Латвии производятся высококачественные дроны, которые ежедневно помогают Украине защищаться от агрессора", - сказала премьер во время визита. Она подчеркнула, что Латвия сегодня является одним из лидеров в сфере современных технологий дронов, а оборонная отрасль страны стремительно развивается.

Премьер-министр указала, что развязанная Россией война оказала влияние и на экономику Латвии, особенно в восточных регионах, где инвесторы выжидают с вложениями средств. Она напомнила, что Латвия уже выделила несколько сотен миллионов евро на укрепление восточных регионов и улучшение ситуации с безопасностью. Также утвержден план экономического развития восточной приграничной зоны на ближайшие годы, финансирование которого составит более 640 млн евро.

"Однако важно, чтобы эти усилия не оставались исключительно национальными и были должным образом оценены и в ЕС", - сказала Силиня, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров о многолетнем бюджете ЕС.

"Мы договорились работать над тем, чтобы предусмотреть специальную финансовую поддержку для восточных регионов Латвии", - сказала Силиня.

#эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • LD
    Leonid Derunov
    30-го августа

    К большому сожалению сегодняшнее правительство Латвии и премьер и президент не думают о гражданах Латвии, они все средства отправляют на войну Украине и не понятно по какой причине ведь в Латвии есть куда вложить средства к примеру медицина итд. Инарлд не довольный таким решением правительства

    16
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го августа

    Какого чёрта помогать чёрт знает каким неизвестным людям и ради чего? Может быть лучше о нищих латышских инвалидах и пенсионерах подумать? Или что, на это мозгов в хуторских головах не хватает?

    33
    1
  • З
    Злой
    29-го августа

    Ну ты за меня не говори! Я за порноролик.

    8
    1
Читать все комментарии

