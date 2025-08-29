Силиня: Латвия ежедневно помогает Украине в защите от агрессора

Правительство и латвийское общество очень высоко оценивают визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявила в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Эвика Силиня.

"Для Латвии это подтверждение солидарности", - сказала Силиня, выразив фон дер Ляйен благодарность за ее неизменную поддержку.

По словам премьера, пока нет признаков того, что Россия готова прекратить войну в Украине, и именно поэтому Латвия продолжает укреплять свою обороноспособность и устойчивость. Силиня вновь подчеркнула, что внешняя граница Латвии - это не только граница страны, но и граница всего Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Глава правительства отметила, что Латвия намерена продолжать развитие оборонной промышленности. В качестве успешного примера привлечения финансирования ЕС она назвала завод дронов "Origin Robotics" в Марупском крае, который сегодня посетила вместе с фон дер Ляйен.

"В Латвии производятся высококачественные дроны, которые ежедневно помогают Украине защищаться от агрессора", - сказала премьер во время визита. Она подчеркнула, что Латвия сегодня является одним из лидеров в сфере современных технологий дронов, а оборонная отрасль страны стремительно развивается.

Премьер-министр указала, что развязанная Россией война оказала влияние и на экономику Латвии, особенно в восточных регионах, где инвесторы выжидают с вложениями средств. Она напомнила, что Латвия уже выделила несколько сотен миллионов евро на укрепление восточных регионов и улучшение ситуации с безопасностью. Также утвержден план экономического развития восточной приграничной зоны на ближайшие годы, финансирование которого составит более 640 млн евро.

"Однако важно, чтобы эти усилия не оставались исключительно национальными и были должным образом оценены и в ЕС", - сказала Силиня, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров о многолетнем бюджете ЕС.

"Мы договорились работать над тем, чтобы предусмотреть специальную финансовую поддержку для восточных регионов Латвии", - сказала Силиня.