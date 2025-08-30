Трансатлантическое единство, всесторонняя поддержка Украины и ослабление России являются путем к устойчивому миру в Украине, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") на неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза (так называемой встрече в формате Гимниха), которая прошла в Копенгагене (Дания), пишет LETA.

Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), 29 и 30 августа в Гимнихе обсуждалась агрессия России против Украины, использование замороженных активов Центрального банка России в поддержку Украины, а также ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел обсудили дальнейшее усиление давления на Россию, в частности ограничения деятельности теневого флота в Балтийском море. В ходе обсуждения Браже подчеркнула, что на данный момент нет никаких признаков того, что Россия стремится к миру или готова к перемирию.

"Очередные варварские нападения России на украинские города 28 и 29 августа, в результате которых погибли ни в чём не повинные мирные жители, в том числе дети, а также были разрушены объекты критической инфраструктуры, жилые дома, школы и офисы, в том числе помещения делегации ЕС, наглядно подтверждают, что Россия по-прежнему выбирает террор и разрушения".

По словам Браже, ключевую роль в достижении справедливого и устойчивого мира в Украине и сдерживании России играет трансатлантическое единство и сотрудничество.

"Необходимо усилить всестороннее давление на Россию и обеспечить Украине необходимые гарантии безопасности, особенно укрепить Вооружённые силы Украины и её обороноспособность", – заявила министр, добавив, что также крайне важна вовлечённость США. Не менее важно — не откладывать открытие первого переговорного кластера в переговорах ЕС с Украиной.

МИД отмечает, что параллельно с мирным процессом предпринимаются меры по укреплению оборонных способностей Украины. Одной из таких инициатив является список приоритетных потребностей Украины, выдвинутый НАТО (NATO Prioritized Ukraine Requirements List, PURL). Министр Браже сообщила, что Латвия также примет участие в этой инициативе и подчеркнула, что в этом году Латвия выделит почти 0,3% ВВП на военную поддержку Украины.

С начала полномасштабного вторжения России страны ЕС и союзники предоставили Украине помощь на сумму 158,6 миллиарда евро, из которых не менее 59,6 миллиарда составила военная помощь. Поддержка со стороны Латвии включает передачу Украине 42 бронетранспортёров Patria 6x6 и другого военного оборудования, обучение украинских солдат, а также поддержку в коалициях по информационным технологиям, разминированию, морским возможностям и ведению радиоэлектронной борьбы. Также Латвия содействует развитию украинской оборонной промышленности, особенно в области производства дронов. Латвия инвестирует в украинскую индустрию военных дронов и финансирует созданную в 2024 году Дроновую коалицию, которую возглавляет совместно с Великобританией. В коалиции участвуют 20 стран.

МИД отмечает, что министры иностранных дел ЕС обсудили и новые санкции против России. В настоящее время разрабатываются предложения по 19-му пакету санкций. Главный фокус остаётся на мерах, максимально сокращающих доходы России, особенно от торговли энергоресурсами (газ и нефть), санкциях против дополнительных судов теневого флота и военной промышленности, а также ограничении доступа к западным технологиям. В общей сложности ЕС ввёл санкции против 447 судов теневого флота.

Браже на заседании подчеркнула, что позиция правительства Латвии остаётся твёрдой: нельзя ослаблять существующие санкции, а новый пакет должен включать мощные секторальные ограничительные меры против России, особенно её энергетического и финансового секторов (включая криптовалюту). Эти секторы формируют основные доходы России для продолжения агрессии против Украины. Также необходимо включить дальнейшие ограничения на импорт удобрений из России и Беларуси, особенно калийных удобрений, и усилить давление на теневой флот и его инфраструктуру, чтобы не допустить обхода введённых потолков цен на нефть с помощью новых теневых судов. Помимо санкций важным является повышение тарифов на экспорт из России и Беларуси.

"Также необходимо продолжать сотрудничество с США в вопросе вторичных санкций", – добавила министр.

МИД указывает, что министры иностранных дел ЕС неформально обменялись мнениями и по вопросу использования замороженных активов Центрального банка России для поддержки Украины, поскольку сейчас и в ЕС, и в странах G7 обсуждаются правовые механизмы более широкого применения этих средств. В общей сложности в ЕС, G7 и Австралии заморожено около 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ, из которых около 210 миллиардов идентифицированы в Евросоюзе. В дискуссии участвовал и еврокомиссар по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис ("Новое Единство").

Совет министров иностранных дел обсудил также ситуацию в секторе Газа и дестабилизирующую роль Ирана в регионе. В обсуждении участвовал парламентский секретарь МИД Артём Уршульскис, который подчеркнул:

"Гуманитарная ситуация в Газе крайне тяжёлая, поэтому необходимо немедленно действовать — вернуться к перемирию, в широком объёме оказать гуманитарную помощь палестинским гражданским лицам и освободить всех заложников. "Хамас" должен немедленно сложить оружие и отказаться от власти в Газе".

В соответствии с общей позицией ЕС Латвия поддерживает мирное решение в виде двух государств, достигнутое путём переговоров и в соответствии с нормами международного права, особенно резолюцией 2735 (2024) Совета Безопасности ООН. Эта резолюция предусматривает немедленное перемирие, освобождение заложников и урегулирование конфликта путём переговоров.

В неформальной встрече министров иностранных дел ЕС приняли участие также главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Норвегии, Исландии, а также председатель Комитета по иностранным делам Европарламента (AFET).