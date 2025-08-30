Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава МИД Латвии, будучи в Дании, перечислила, как еще можно наказать РФ. В списке даже криптовалюта 5 1277

Политика
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
x.com/Braze_Baiba

x.com/Braze_Baiba

ФОТО: twitter

Трансатлантическое единство, всесторонняя поддержка Украины и ослабление России являются путем к устойчивому миру в Украине, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") на неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза (так называемой встрече в формате Гимниха), которая прошла в Копенгагене (Дания), пишет LETA.

Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), 29 и 30 августа в Гимнихе обсуждалась агрессия России против Украины, использование замороженных активов Центрального банка России в поддержку Украины, а также ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел обсудили дальнейшее усиление давления на Россию, в частности ограничения деятельности теневого флота в Балтийском море. В ходе обсуждения Браже подчеркнула, что на данный момент нет никаких признаков того, что Россия стремится к миру или готова к перемирию.

"Очередные варварские нападения России на украинские города 28 и 29 августа, в результате которых погибли ни в чём не повинные мирные жители, в том числе дети, а также были разрушены объекты критической инфраструктуры, жилые дома, школы и офисы, в том числе помещения делегации ЕС, наглядно подтверждают, что Россия по-прежнему выбирает террор и разрушения".

По словам Браже, ключевую роль в достижении справедливого и устойчивого мира в Украине и сдерживании России играет трансатлантическое единство и сотрудничество.

"Необходимо усилить всестороннее давление на Россию и обеспечить Украине необходимые гарантии безопасности, особенно укрепить Вооружённые силы Украины и её обороноспособность", – заявила министр, добавив, что также крайне важна вовлечённость США. Не менее важно — не откладывать открытие первого переговорного кластера в переговорах ЕС с Украиной.

МИД отмечает, что параллельно с мирным процессом предпринимаются меры по укреплению оборонных способностей Украины. Одной из таких инициатив является список приоритетных потребностей Украины, выдвинутый НАТО (NATO Prioritized Ukraine Requirements List, PURL). Министр Браже сообщила, что Латвия также примет участие в этой инициативе и подчеркнула, что в этом году Латвия выделит почти 0,3% ВВП на военную поддержку Украины.

С начала полномасштабного вторжения России страны ЕС и союзники предоставили Украине помощь на сумму 158,6 миллиарда евро, из которых не менее 59,6 миллиарда составила военная помощь. Поддержка со стороны Латвии включает передачу Украине 42 бронетранспортёров Patria 6x6 и другого военного оборудования, обучение украинских солдат, а также поддержку в коалициях по информационным технологиям, разминированию, морским возможностям и ведению радиоэлектронной борьбы. Также Латвия содействует развитию украинской оборонной промышленности, особенно в области производства дронов. Латвия инвестирует в украинскую индустрию военных дронов и финансирует созданную в 2024 году Дроновую коалицию, которую возглавляет совместно с Великобританией. В коалиции участвуют 20 стран.

МИД отмечает, что министры иностранных дел ЕС обсудили и новые санкции против России. В настоящее время разрабатываются предложения по 19-му пакету санкций. Главный фокус остаётся на мерах, максимально сокращающих доходы России, особенно от торговли энергоресурсами (газ и нефть), санкциях против дополнительных судов теневого флота и военной промышленности, а также ограничении доступа к западным технологиям. В общей сложности ЕС ввёл санкции против 447 судов теневого флота.

Браже на заседании подчеркнула, что позиция правительства Латвии остаётся твёрдой: нельзя ослаблять существующие санкции, а новый пакет должен включать мощные секторальные ограничительные меры против России, особенно её энергетического и финансового секторов (включая криптовалюту). Эти секторы формируют основные доходы России для продолжения агрессии против Украины. Также необходимо включить дальнейшие ограничения на импорт удобрений из России и Беларуси, особенно калийных удобрений, и усилить давление на теневой флот и его инфраструктуру, чтобы не допустить обхода введённых потолков цен на нефть с помощью новых теневых судов. Помимо санкций важным является повышение тарифов на экспорт из России и Беларуси.

"Также необходимо продолжать сотрудничество с США в вопросе вторичных санкций", – добавила министр.

МИД указывает, что министры иностранных дел ЕС неформально обменялись мнениями и по вопросу использования замороженных активов Центрального банка России для поддержки Украины, поскольку сейчас и в ЕС, и в странах G7 обсуждаются правовые механизмы более широкого применения этих средств. В общей сложности в ЕС, G7 и Австралии заморожено около 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ, из которых около 210 миллиардов идентифицированы в Евросоюзе. В дискуссии участвовал и еврокомиссар по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис ("Новое Единство").

Совет министров иностранных дел обсудил также ситуацию в секторе Газа и дестабилизирующую роль Ирана в регионе. В обсуждении участвовал парламентский секретарь МИД Артём Уршульскис, который подчеркнул:

"Гуманитарная ситуация в Газе крайне тяжёлая, поэтому необходимо немедленно действовать — вернуться к перемирию, в широком объёме оказать гуманитарную помощь палестинским гражданским лицам и освободить всех заложников. "Хамас" должен немедленно сложить оружие и отказаться от власти в Газе".

В соответствии с общей позицией ЕС Латвия поддерживает мирное решение в виде двух государств, достигнутое путём переговоров и в соответствии с нормами международного права, особенно резолюцией 2735 (2024) Совета Безопасности ООН. Эта резолюция предусматривает немедленное перемирие, освобождение заложников и урегулирование конфликта путём переговоров.

В неформальной встрече министров иностранных дел ЕС приняли участие также главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Норвегии, Исландии, а также председатель Комитета по иностранным делам Европарламента (AFET).

Читайте нас также:
#санкции против россии #браже байба
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
1
1

Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    31-го августа

    Примите уже закон, запрещающий этой женщине открывать рот в публичном месте - даже чтобы поесть, даже чтобы зевнуть! Вот после таких дамочек и тычут в Латвию пальцами - ничего они, кроме как навоз убирать, не способны. "За державу обидно!". :)

    15
    1
  • A
    Aleks
    31-го августа

    Очень большой риск есть в предложениях Браже.Если российских олигархат из Израиля перестанет зарабатывать,то он станет непредсказуемым и тогда Газа покажется многим просто лёгким геноцидом. С огнём играет Браже.😀

    8
    2
  • З
    Злой
    30-го августа

    Почему перестали публиковать физиономию бражи? Увидим зависимость?

    26
    4
  • З
    Злой
    30-го августа

    И всё без латвии

    13
    4
  • З
    Злой
    30-го августа

    В 21:00 будет концерт Новая Волна, закрытие, рекомендую посмотреть, много артистов будет известных.

    9
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 193
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 171
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 381
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1624

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 10
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 221
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 56
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 38
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 60
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 10
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 221

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео