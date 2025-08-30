«Rīgas siltums» подаёт д*** в красивой обёртке - депутат о новых тарифах

В министерстве также указывают, что тариф без корректировки с 1 октября вырастет на 4,1% — до 80,96 евро за МВт·ч. Указанный тариф утвердила Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ).

Первоначально поданный регулятору тариф «Rīgas siltums», согласно информации компании, с компонентом непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за МВт·ч предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за МВт·ч. В настоящее время итоговый тариф компании с компонентом непредвиденных доходов в размере 3,6 евро за МВт·ч составляет 74,17 евро за МВт·ч.

В министерстве объясняют, что меньший рост тарифа по сравнению с изначально запланированным стал возможен благодаря закупке тепловой энергии вне рынка по цене ниже утверждённого тарифа на производство, а также проведённой оптимизации рынка тепловой энергии — с полной переходом на ежедневную торговлю, что обеспечит более низкую закупочную цену на тепло, производимое из биотоплива, и максимизирует использование остаточного тепла.

Новость прокомментировал в соцсети X депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список): «"Rīgas siltums" вам подаёт дерьмо в красиво упакованной обёртке — новый тариф 83 евро/МВт·ч, как огромное достижение и решение проблемы. Только отмечу, что всё это происходит при одинаковых ценах на газ и щепу на рынке. Сейчас в Таллине тариф составляет 76,5 евро/МВт·ч, в Вильнюсе — 52,4 евро/МВт·ч. [...] То, что вам продают как большое достижение — "мы уменьшили рост" — это комическая вывеска отсталости, устроенной руководством "Rīgas siltums". [...] Как так получается, что в маленьких городах с гораздо более дорогими и неэффективными централизованными тепловыми системами тариф ниже, чем в Риге? Тариф в Бауске = 69,37€, в Вентспилсе = 66,68€ (-10,2%), в Кулдиге = 70,86€ (0,4%). Это случай, когда сначала "Rīgas siltums" заявляет о значительном повышении тарифа, а после шумихи вокруг него политики из правящей коалиции заявляют о "снижении роста" на 7,3% — как о достижении. Если сейчас провести аудит обоснованности установления тарифов на тепло, наверняка всплывёт ещё много разных чудес. По сути, мы сейчас наблюдаем эрозию системы регулирования общественно регулируемых услуг. [...] Здесь есть только одно лекарство — создать следственную комиссию Сейма, чтобы разобраться во всём этом бардаке и призвать к ответственности перед Сеймом всех причастных. Только так мы докопаемся до истины».