А судьи - что? В Латвии вакантны 76 должностей судей

Сегодня объявлен открытый конкурс на 76 вакантных должностей судей городских и окружных судов на всей территории Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Совете юстиции.

Привлечение высококвалифицированных специалистов представляет собой проблему не только в частном секторе, но и в государственных учреждениях.

В настоящее время в судебной системе Латвии вакантны 76 из 582 судейских должностей, что составляет 13% от общего числа судейских должностей в Латвии.

Отбором кандидатов на должности судей занимается специальная отборочная комиссия при Совете юстиции.