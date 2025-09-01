Baltijas balss logotype
А судьи - что? В Латвии вакантны 76 должностей судей

Политика
Дата публикации: 01.09.2025
LETA
А судьи - что? В Латвии вакантны 76 должностей судей
ФОТО: pixabay

Сегодня объявлен открытый конкурс на 76 вакантных должностей судей городских и окружных судов на всей территории Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Совете юстиции.

Привлечение высококвалифицированных специалистов представляет собой проблему не только в частном секторе, но и в государственных учреждениях.

В настоящее время в судебной системе Латвии вакантны 76 из 582 судейских должностей, что составляет 13% от общего числа судейских должностей в Латвии.

Отбором кандидатов на должности судей занимается специальная отборочная комиссия при Совете юстиции.

#суд #вакансии #кадры
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    1-го сентября

    Звиняйте, должности вакантны, а фонд заработной платы остался тот же, что и с 76 судьями? А у судьи зряплата никак не меньше трех косарей. А где бабосики в размере четверти ляма в месяц, сперли? Причем каждый месяц. Эти должности будут вакантны вечно, потому как никто ни кого не принимает, а деньги разворовывают. Тоже самое и с вакантными ментами, чиновниками и т.д., никто никогда их не возьмет на должность, потому, как нет достойных.

    3
    1

