Оборона от РФ, всеобщая экономия, русский язык, порты: чем займется Сейм Латвии после отпуска

Редкий случай: несмотря на близость выборов — в октябре следующего года, нынешнее лето выдалось для депутатов Сейма достаточно спокойным. С момента ухода парламента на каникулы (накануне лиговских праздников) слуги народа ни разу не собирались на внеочередные пленарные заседания.

Лишь депутаты, работающие в бюджетной комиссии, дважды прерывали свой отдых, чтобы обсудить вопросы перераспределения бюджетных средств по тем или иным программам на основании соответствующих запросов правительства.

Долой советы!

В конце августа из отпуска вернулись депутаты мандатной комиссии Сейма. В повестке дня вопрос о замене в депутатском корпусе — вместо сложившего депутатские полномочия по состоянию здоровья Виктора Пучки депутатский мандат получит кандидат от Латгалии по списку партии "Стабильности!", психолог по образованию Елена Клявиня. Ее полномочия будут утверждены уже на первом после каникул пленарном заседании Сейма.

Кстати, первый рабочий день у парламентариев после отпуска — 2 сентября, когда пройдут заседания нескольких комиссий. Так, комиссия по образованию и науке рассмотрит, в частности, поправки в Закон о высшей школе, которые предусматривают сокращение членов советов университетов. Это позволит уменьшить бюрократию и сократить расходы вузов на содержание этих членов.

Примечательно, что сейчас параллельно в подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческому капиталу обсуждается возможная ликвидация советов университетов вообще.

Обездвижить неприятеля

Комиссия же по обороне и внутренним делам начнет обсуждение специального законопроекта о создании инфраструктуры противомобильности. Говоря простым языком, речь идет о строительстве вблизи наших восточных границ соответствующих защитных заградительных элементов, призванных замедлить или даже воспрепятствовать наземному вторжению неприятеля.

На комиссию приглашены представители заинтересованных министерств и ведомств, а также представители Союза самоуправлений Латвии, поскольку у приграничных с Россией и Белоруссией муниципалитетов возникли вопросы с порядком определения 30–километровой приграничной зоны (полосы). С какой точки будет рассчитываться эта приграничная зона и будет ли предусмотрена система компенсаций тем самоуправлениям, территория которых попадет под эту особую зону, обсуждается.

В свою очередь, депутаты комиссии по госуправлению и делам самоуправлений продолжат разговор о проблемах, которые возникли при подсчете голосов после муниципальных выборов 7 июня. Цель обсуждения: не допустить повторения провала на грядущих выборах — в Сейм. Если будет констатировано, что компьютерная система не сможет обеспечить бесперебойный подсчет голосов, то, видимо, подсчет голосов опять будет проводиться вручную.

Также в Сейме еще через неделю запланировано совместное заседание комиссий по иностранным и по европейским делам. Депутаты заслушают информацию о планах Дании во время грядущего председательства в Евросоюзе.

Страсти по портовой реформе

Но главные события развернутся в Сейме уже поздней осенью. Так, в парламенте ожидаются горячие споры по многострадальной портовой реформе. Во время весенней сессии спорные поправки не удалось принять даже во втором чтении. Основные разногласия по этому законопроекту возникли между "прогрессивными" и "зелеными крестьянами". "Прогрессивные", разумеется, отстаивают позицию своего министра сообщения А. Швинки.

Суть поправок министерства сообщения в том, что самоуправления возвращаются в правление Рижского и Вентспилсского портов, при этом в совете у государства и у самоуправлений будет по два голоса. И если не удастся прийти к общему знаменателю, то решающий голос будет принадлежать… чиновнику Министерства сообщения.

"Зеленые крестьяне" с этим категорически не согласны, полагая, что снова ущемляются права самоуправлений, к тому же сам факт, что клерк министерства вправе принять окончательное решение, создает риски злоупотреблений, ангажированности и коррупции…

Русский язык — под замок

Можно не сомневаться, что этой осенью парламент снова вернется к "языковым вопросам". Выборы уже через год, и эта тема, как мы знаем, ну очень благодарная для национал–радикалов.

Депутаты уже вскоре рассмотрят предложение Нацобъединения о том, чтобы за грубое нарушение депутатского торжественного обещания — например, защищать госязык как единственный госязык в Латвии, вообще лишать депутата полномочий. Вполне возможно, что Нацобъединение будет настаивать на скорейшем рассмотрении в комиссии по образованию провокационной декларации, которая направлена на фактический запрет использования русского языка в публичном пространстве.

Бюджетные страдания

Но, конечно, главный вопрос осенней повестки дня — бюджет страны на следующий год. Не только политические наблюдатели, но и сами депутаты признают — это будет самый сложный бюджет за последние несколько лет.

Даже принятие бюджетов в годы ковидной пандемии не идут ни в какое сравнение с предстоящим принятием бюджета на следующий год — в период ковида, во–первых, как ни странно, экономика росла, во–вторых, Евросоюз позволял плодить долги и греть экономику, а в–третьих, не было войны и связанных с этим последствий, включая решение резко увеличить военный бюджет.

Несмотря на всю, говоря словами министра финансов Арвилса Ашераденса, напряженность бюджета, медики по–прежнему требуют дополнительных ассигнований — на зарплату и на увеличение квот для уменьшения очередей на медуслуги за счет государства. Кроме того, правящие хотят заморозить рост зарплат не только министров, но и депутатов Сейма, а это уже в компетенции сугубо самих парламентариев.

А еще остаются нерешенные проблемы с передвижением в воздухе (airBaltic) и по земле (Rail Baltic)…

Нетрудно предположить, что оппозиция, зная слабость правительства (у правящих в Сейме перевес всего в два голоса), будет изо всех сил расшатывать коалицию — и за счет срыва кворума, и требуя отставки того или иного министра.

В общем, осенняя сессия будет очень горячей!