Президент Латвии в новом учебном году пожелал стремления действовать

Он подчеркнул, что сегодня для каждого по-своему начинается новый учебный, а также жизненный год — для школьников, студентов, учителей, преподавателей, родителей и бабушек с дедушками.

Кто-то встречает этот день с тяжёлым вздохом, кто-то — с радостным волнением, а для кого-то встреча со своими — это просто радость.

Ринкевич пожелал каждому, кто в этом году переступит порог школы или вуза, найти в себе любознательность, чуткость, здоровое упрямство, радость познания и творчества.

"Допустим, в школе уже будет трудно, но будем работать над тем, чтобы школа всегда оставалась и местом, где хорошо. Пусть школа даёт не только знания, но и чувство покоя и безопасности. Пусть школа будет безопасным местом для каждого ученика и после уроков. И, конечно, пусть школа будет также местом, где царит веселье и немного острых ощущений, которые запомнятся на всю жизнь", – отметил президент.

Он пожелал, чтобы у каждого хватило воли действовать, но и останавливаться, когда это нужно. Чтобы сотрудничество стало важнее соперничества, и чтобы хватило сил находить согласие даже тогда, когда на первый взгляд всё упирается в тупик.

"Кто знает — может быть, посмотрев второй раз, появится новое решение! Поэтому я желаю каждому в этом учебном году стать умнее, увереннее и спокойнее", – подчеркнул Ринкевич.