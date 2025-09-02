"Зеленые крестьяне" неожиданно вышли со своими бюджетными приоритетами, которые прежде не обсуждались в правящих кругах.

"Затишье" в преддверии обсуждения бюджета-2026 оказалось обманчивым. "Зеленые крестьяне", как оказалось, уже давно внутри своего политического объединения обсуждали "бюджетный демарш".

Главная причина такого "демарша" - разумеется, близость парламентских выборов и нынешний, прямо скажем, не блестящий рейтинг популярности Союза зеленых и крестьян. Опытные политики Союза зеленых и крестьян понимают, что больше "сидеть в тени" премьерской партии и тем более -"прогрессивных" они не могут, это уже чревато политическим самоубийством. И вот сегодня "зеленые крестьяне" вышли с заявлением, в котором данная политическая сила обозначила свои бюджетные приоритеты. "И от них мы не отступимся", - "на всякий случай" предупредили партнеров по власти "зеленые крестьяне".

Сказать, что лидеры "Нового Единства" удивились - ничего не сказать! Ведь заявленные приоритеты явно выходят за возможности казны или, чтобы это все выполнить, нужно будет придумывать компенсационные механизмы, включая, возможно, повышение налогов.

В числе заявленных "зелеными крестьянами" приоритетов значится снижение НДС на базовые продукты питания, услуги общепита и на рецептурные медикаменты, более стремительное повышение всех пособий семьям с детьми...

Понятно, что все это обойдется казне в сотни миллионов евро! Представители "Нового Единства" упрекнули партнеров в том, что они не указали, откуда брать эти деньги, ограничившись призывом к премьеру более активно сокращать расходы бюджета и проводить оптимизацию.

Понятно, что все споры и даже скандалы в коалиции по поводу бюджета только начинаются. Наверняка "свое слово" скажут и "прогрессивные", которые тоже попытаются показать свою заботу о малоимущих, ведь "прогрессивные" все еще считают себя социал-демократами.

Впрочем, пока нет предпосылок к тому, что на почве обсуждения бюджета-2026 правительство Силини развалится. Но... поживем-увидим.