Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поссорились из-за денег. Что происходит в коалиции? 2 817

Политика
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

"Зеленые крестьяне" неожиданно вышли со своими бюджетными приоритетами, которые прежде не обсуждались в правящих кругах.

"Затишье" в преддверии обсуждения бюджета-2026 оказалось обманчивым. "Зеленые крестьяне", как оказалось, уже давно внутри своего политического объединения обсуждали "бюджетный демарш".

Главная причина такого "демарша" - разумеется, близость парламентских выборов и нынешний, прямо скажем, не блестящий рейтинг популярности Союза зеленых и крестьян. Опытные политики Союза зеленых и крестьян понимают, что больше "сидеть в тени" премьерской партии и тем более -"прогрессивных" они не могут, это уже чревато политическим самоубийством. И вот сегодня "зеленые крестьяне" вышли с заявлением, в котором данная политическая сила обозначила свои бюджетные приоритеты. "И от них мы не отступимся", - "на всякий случай" предупредили партнеров по власти "зеленые крестьяне".

Сказать, что лидеры "Нового Единства" удивились - ничего не сказать! Ведь заявленные приоритеты явно выходят за возможности казны или, чтобы это все выполнить, нужно будет придумывать компенсационные механизмы, включая, возможно, повышение налогов.

В числе заявленных "зелеными крестьянами" приоритетов значится снижение НДС на базовые продукты питания, услуги общепита и на рецептурные медикаменты, более стремительное повышение всех пособий семьям с детьми...

Понятно, что все это обойдется казне в сотни миллионов евро! Представители "Нового Единства" упрекнули партнеров в том, что они не указали, откуда брать эти деньги, ограничившись призывом к премьеру более активно сокращать расходы бюджета и проводить оптимизацию.

Понятно, что все споры и даже скандалы в коалиции по поводу бюджета только начинаются. Наверняка "свое слово" скажут и "прогрессивные", которые тоже попытаются показать свою заботу о малоимущих, ведь "прогрессивные" все еще считают себя социал-демократами.

Впрочем, пока нет предпосылок к тому, что на почве обсуждения бюджета-2026 правительство Силини развалится. Но... поживем-увидим.

Читайте нас также:
#бюджет
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
9
0
1
2
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го сентября

    В силу своей отсталости, видимо, не могу понять смысл этого-"услуги общепита и на рецептурные медикаменты". Каким образом это совмещается? Общепит и рецептурные препараты? 🙄

    4
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го сентября

    откуда брать эти деньги, -- А может быть не надо на Украину столько миллионов отправлять неизвестно для чего и неизвестно кому, вот тогда и найдутся деньги и на пособия детям и на лекарства нищим инвалидам и пенсионерам Латвии?

    17
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 194
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 172
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 383
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1627

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 13
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 11
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 247
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 61
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 42
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 62
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 13
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 11
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 247

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео