В Латвии разберутся с пенсионерами, которые за выслугу получают от 815 до 2707 евро в месяц

«Критерии назначения пенсий по выслуге и разделение профессий во многом были заимствованы из законодательства бывшего СССР», - многозначительно начинается документ, представленный правительству со стороны Государственной Канцелярии. Такая вводная ничего хорошего не сулит…

Однако наследие оказалось весьма крепким. И после восстановления независимости в начале 1990-х годов Совет Министров Латвийской Республики в сотрудничестве с профсоюзами разработал специальное положение «О пенсиях за выслугу лет» (постановление Совета Министров № 104 от 26.03.1992), согласно которому работники общественного транспорта, железнодорожники, работники авиации, морского, речного и рыболовного хозяйства могли претендовать на пенсию за выслугу лет. 26 мая 1992 года действие указанного положения было расширено и распространилось на некоторые профессии в сфере культуры.

Кроме того, в 1992 году было принято положение «О пенсиях рядового и начальствующего состава органов внутренних дел (пенсии работодателя)», согласно которому указанному кругу лиц предоставлялось право на раннюю пенсию.

Нам пенсия строить и жить помогает

К примеру, давний приятель вашего автора, к «полтиннику» сделавшись майором полиции, ушел на заслуженный отдых – у него как раз набежали почти 30 лет в МВД. И сколько же квартир потом отремонтировал наш молодой пенсионер! Здоровьюшка ему.

С 2000 года в Латвии получают пенсии по выслуге прокуроры, с 2007 года – дипломаты, с 2015 года – сотрудники Службы военной разведки и безопасности, с 2016 года – обеспечивающий персонал Службы неотложной медицинской помощи… «Фактически, - сетует Госканцелярия, - существующая система пенсий по выслуге лет децентрализована, и в каждой области… регулируется собственным законодательством».

Кроме того, действующие нормативные акты, касающиеся пенсий по выслуге лет, предусматривают возможность, независимо от возраста и при наличии определенного страхового стажа, уволить лицо с должности по состоянию здоровья с назначением ему трудовой пенсии в размере 40% от среднемесячной заработной платы.

Не вытанцовывается...

Если же все идет своим чередом, то средняя пенсия судьи в 2024 г. составляла более 2707,9 евро, к нему приближался прокурор с 2466,1 евро, 2051,4 евро получал экс-дипломат. Самыми же малообеспеченными оказывались пенсионеры от искусства – 815,4 евро.

Всего по стране пенсии по выслуге получало в 2024 году – 12176 человек, а в 2011 году было всего 7198. Количество же денег увеличилось за 13 лет куда как весомей – с 29,8 до 115,9 миллионов евро. Если систему оставить неизменной, то через 5 лет придется выплатить из бюджета – 207 миллионов евро. Именно что из государственного, ибо социальному бюджету данные пенсии не подотчетны.

«Таким образом, получатели пенсий по старости становятся более привилегированными по сравнению с обществом в целом, что создает в обществе чувство несправедливости», - утверждается в документе референта Госканцелярии Карлиса Гутманиса.

Так что начиная с 2027 года всех солистов-вокалистов, и госслужащих без риска для жизни, начнут постепенно отлучать от выслуги. Интересно, какова будет их реакция в смысле лояльности к стране? После таких новостей уже как-то не хочется пуститься в пляс.

Пенсионеры-рекордсмены

Артист балета в ЛР может выйти на пенсию строго в 38 лет, сотрудник МВД после 20 лет службы, т.е. в 39-40 лет (время обучения в специализированном заведении включается в стаж).

Старше всего выход на пенсию у судей – 65 лет или 30 лет непрерывного нахождения в мантии.