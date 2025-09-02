Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии разберутся с пенсионерами, которые за выслугу получают от 815 до 2707 евро в месяц 2 3336

Политика
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
В Латвии разберутся с пенсионерами, которые за выслугу получают от 815 до 2707 евро в месяц
ФОТО: dreamstime

«Критерии назначения пенсий по выслуге и разделение профессий во многом были заимствованы из законодательства бывшего СССР», - многозначительно начинается документ, представленный правительству со стороны Государственной Канцелярии. Такая вводная ничего хорошего не сулит…

Однако наследие оказалось весьма крепким. И после восстановления независимости в начале 1990-х годов Совет Министров Латвийской Республики в сотрудничестве с профсоюзами разработал специальное положение «О пенсиях за выслугу лет» (постановление Совета Министров № 104 от 26.03.1992), согласно которому работники общественного транспорта, железнодорожники, работники авиации, морского, речного и рыболовного хозяйства могли претендовать на пенсию за выслугу лет. 26 мая 1992 года действие указанного положения было расширено и распространилось на некоторые профессии в сфере культуры.

Кроме того, в 1992 году было принято положение «О пенсиях рядового и начальствующего состава органов внутренних дел (пенсии работодателя)», согласно которому указанному кругу лиц предоставлялось право на раннюю пенсию.

Нам пенсия строить и жить помогает

К примеру, давний приятель вашего автора, к «полтиннику» сделавшись майором полиции, ушел на заслуженный отдых – у него как раз набежали почти 30 лет в МВД. И сколько же квартир потом отремонтировал наш молодой пенсионер! Здоровьюшка ему.

С 2000 года в Латвии получают пенсии по выслуге прокуроры, с 2007 года – дипломаты, с 2015 года – сотрудники Службы военной разведки и безопасности, с 2016 года – обеспечивающий персонал Службы неотложной медицинской помощи… «Фактически, - сетует Госканцелярия, - существующая система пенсий по выслуге лет децентрализована, и в каждой области… регулируется собственным законодательством».

Кроме того, действующие нормативные акты, касающиеся пенсий по выслуге лет, предусматривают возможность, независимо от возраста и при наличии определенного страхового стажа, уволить лицо с должности по состоянию здоровья с назначением ему трудовой пенсии в размере 40% от среднемесячной заработной платы.

Не вытанцовывается...

Если же все идет своим чередом, то средняя пенсия судьи в 2024 г. составляла более 2707,9 евро, к нему приближался прокурор с 2466,1 евро, 2051,4 евро получал экс-дипломат. Самыми же малообеспеченными оказывались пенсионеры от искусства – 815,4 евро.

Всего по стране пенсии по выслуге получало в 2024 году – 12176 человек, а в 2011 году было всего 7198. Количество же денег увеличилось за 13 лет куда как весомей – с 29,8 до 115,9 миллионов евро. Если систему оставить неизменной, то через 5 лет придется выплатить из бюджета – 207 миллионов евро. Именно что из государственного, ибо социальному бюджету данные пенсии не подотчетны.

«Таким образом, получатели пенсий по старости становятся более привилегированными по сравнению с обществом в целом, что создает в обществе чувство несправедливости», - утверждается в документе референта Госканцелярии Карлиса Гутманиса.

Так что начиная с 2027 года всех солистов-вокалистов, и госслужащих без риска для жизни, начнут постепенно отлучать от выслуги. Интересно, какова будет их реакция в смысле лояльности к стране? После таких новостей уже как-то не хочется пуститься в пляс.

Пенсионеры-рекордсмены

Артист балета в ЛР может выйти на пенсию строго в 38 лет, сотрудник МВД после 20 лет службы, т.е. в 39-40 лет (время обучения в специализированном заведении включается в стаж).

Старше всего выход на пенсию у судей – 65 лет или 30 лет непрерывного нахождения в мантии.

Читайте нас также:
#пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
22
3
0
2
1
9

Оставить комментарий

(2)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    2-го сентября

    Самые тяжелые профессии-те, которые связаны с ночными дежурствами ,оружием и опасностью для здоровья. Это медики, полиция и пожарные. Сын работает, я испортила все здоровье с его суточными дежурствами. 24 часа--это очень тяжело. Особенно полицейским и пожарным, когда в любую жару ты в форме

    19
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го сентября

    Может быть вначале разобраться с тем, кто получает пенсию в 43 000 евро в месяц? А уж потом браться за тех кто получает 815 евро? Про нищих инвалидах и пенсионерах с пенсиями 150 - 200 евро скромно умолчу.

    104
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 194
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 172
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 383
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1627

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 14
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 11
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 249
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 62
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 42
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 63
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 14
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 11
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 249

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео