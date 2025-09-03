Baltijas balss logotype
Демография без здравоохранения - красивое, но пустое обещание: Абу Мери 0 519

Политика
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
Демография без здравоохранения - красивое, но пустое обещание: Абу Мери
ФОТО: LETA

Демографическая политика без политики здравоохранения - это лишь красивое, но пустое обещание, потому что нельзя строить будущее на основе ослабленного общества, заявил сегодня министр здравоохранения Хосам Абу Мери на встрече с членами правления Латвийского общества врачей.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в ходе переговоров стороны обсудили важные вопросы, связанные с развитием системы здравоохранения, профессиональной ответственностью врачей и улучшением сотрудничества между министерством и профессиональными организациями.

Министр проинформировал врачей о сложном процессе планирования бюджета на следующий год, подчеркнув, что активно поддерживает дискуссию в коалиции о необходимости выделения дополнительных средств для обеспечения доступности и качества медицинских услуг.

Абу Мери также подчеркнул, что приоритетами правительства являются безопасность и демография, но они также должны включать поддержку здравоохранения.

Министр подчеркнул, что инвестиции в здравоохранение играют важную роль в создании фундамента для долгосрочной здоровой жизни, поскольку демография - это не только момент рождения ребенка, но и здоровье родителей задолго до и после него.

"Ребенок не будет расти в здоровой семье, если сами родители живут с хроническими заболеваниями, ожирением, хроническим стрессом и преждевременной потерей трудоспособности", - сказал Абу Мери.

#здравоохранение #демография
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
