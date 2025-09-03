Коалиционные партии и ОС заявили о поддержке кандидатуры Палковой на посту омбудсмена Рига, 3 сентября, ЛЕТА. Партии, входящие в коалицию, а также оппозиционный "Объединенный список" (ОС) пообещали поддержать утверждение профессора Рижского университета им. Страдиньша Карины Палковой на должность омбудсмена.

Руководитель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревич сообщил агентству ЛЕТА, что депутаты фракции в среду единогласно решили поддержать назначение Палковой.

"Прогрессивные" также ранее выразили полную поддержку Палковой.

Харийс Рокпелнис, глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) также сообщил, что фракция готова проголосовать за Палкову. Именно СЗК выдвинул Палкову на эту должность.

То же самое планирует сделать и оппозиционный ОС. Руководитель фракции ОС Эдгар Таварс заявил, что Палкова пользуется "абсолютной поддержкой", выразив при этом надежду, что ей удастся заручиться поддержкой большинства в Сейме.

Таким образом, для утверждения в должности Палковой, вероятно, удастся набрать солидное большинство голосов.

С другой стороны, депутаты от партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) будут иметь свободное голосование по этому вопросу. Глава фракции Линда Лиепиня сказала агентству ЛЕТА, что хотя ЛПМ оценивает встречу с Палковой в среду положительно, есть вопросы, которые можно трактовать по-разному. По словам Лиепини, разногласия вызвали вопросы определения пола и его включения в Конституцию.

Между тем, фракция "За стабильность" встретится с Палковой в следующую среду, 10 сентября, и после этого примет решение о возможной поддержке, сообщила руководитель фракции Светлана Чулкова.

Встреча с Палковой запланирована и у Национального объединения.