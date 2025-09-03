Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Коалиционные партии и ОС заявили о поддержке кандидатуры Палковой на посту омбудсмена 1 407

Политика
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
Коалиционные партии и ОС заявили о поддержке кандидатуры Палковой на посту омбудсмена
ФОТО: LETA

Коалиционные партии и ОС заявили о поддержке кандидатуры Палковой на посту омбудсмена Рига, 3 сентября, ЛЕТА. Партии, входящие в коалицию, а также оппозиционный "Объединенный список" (ОС) пообещали поддержать утверждение профессора Рижского университета им. Страдиньша Карины Палковой на должность омбудсмена.

Руководитель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревич сообщил агентству ЛЕТА, что депутаты фракции в среду единогласно решили поддержать назначение Палковой.

"Прогрессивные" также ранее выразили полную поддержку Палковой.

Харийс Рокпелнис, глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) также сообщил, что фракция готова проголосовать за Палкову. Именно СЗК выдвинул Палкову на эту должность.

То же самое планирует сделать и оппозиционный ОС. Руководитель фракции ОС Эдгар Таварс заявил, что Палкова пользуется "абсолютной поддержкой", выразив при этом надежду, что ей удастся заручиться поддержкой большинства в Сейме.

Таким образом, для утверждения в должности Палковой, вероятно, удастся набрать солидное большинство голосов.

С другой стороны, депутаты от партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) будут иметь свободное голосование по этому вопросу. Глава фракции Линда Лиепиня сказала агентству ЛЕТА, что хотя ЛПМ оценивает встречу с Палковой в среду положительно, есть вопросы, которые можно трактовать по-разному. По словам Лиепини, разногласия вызвали вопросы определения пола и его включения в Конституцию.

Между тем, фракция "За стабильность" встретится с Палковой в следующую среду, 10 сентября, и после этого примет решение о возможной поддержке, сообщила руководитель фракции Светлана Чулкова.

Встреча с Палковой запланирована и у Национального объединения.

Читайте нас также:
#омбудсмен
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    4-го сентября

    Я даже не сомневаюсь,чьи интересы будет отстаивать человек с нерусской фамилией Палкова... Как сказала одна русскоязычная компания на празднике,когда пришел к власти Левит-Ура,наш пришел...

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 146
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 533
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 14
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 36
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 36
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 90
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 72
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 77
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 14
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 36
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео