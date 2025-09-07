Прямое попадание в здание правительства Украины. (фото правительства Украины)
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр страны Эвика Силиня заявили, что новая массированная атака на Украину свидетельствует о том, что Россия не желает мира.
В частности, латвийский президент отметил, что эта атака продемонстрировала то, что РФ пошла на эскалацию конфликта, поскольку в результате одного из ударов было повреждено здание Кабмина.
"Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира. Наш ответ должен заключаться в поставках большего количества оружия Украине и усилении давления на Россию", – подчеркнул он.
В свою очередь Силиня отметила, что впервые было атаковано здание украинского правительства в Киеве.
"Россия не хочет мира, она хочет еще больше войны, агрессии и страданий. Мы должны это остановить", – написала она.
В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением БПЛА и ракет наземного базирования. Согласно официальным данным украинские ПВО не смогла сбить более 60 ракет и дронов.
