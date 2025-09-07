Baltijas balss logotype
«Послание понятно»: президент и премьер Латвии отреагировали на ночной удар России 3 899

Политика
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Прямое попадание в здание правительства Украины. (фото правительства Украины)

Прямое попадание в здание правительства Украины. (фото правительства Украины)

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр страны Эвика Силиня заявили, что новая массированная атака на Украину свидетельствует о том, что Россия не желает мира.

В частности, латвийский президент отметил, что эта атака продемонстрировала то, что РФ пошла на эскалацию конфликта, поскольку в результате одного из ударов было повреждено здание Кабмина.

"Послание понятно: Кремль хочет войны, а не мира. Наш ответ должен заключаться в поставках большего количества оружия Украине и усилении давления на Россию", – подчеркнул он.

В свою очередь Силиня отметила, что впервые было атаковано здание украинского правительства в Киеве.

"Россия не хочет мира, она хочет еще больше войны, агрессии и страданий. Мы должны это остановить", – написала она.

В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением БПЛА и ракет наземного базирования. Согласно официальным данным украинские ПВО не смогла сбить более 60 ракет и дронов.

  • AE
    Al Ekses
    8-го сентября

    И снова врут, выдавая падающие обломки ракеты, после попытки пвошников отразить удар по стратегическим объектам, за намеренный удар по кабинетам бездельников. Кому они нужны (как, собственно, и наши работники лицом, ртом и наманекюренными пальцами)…

    14
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го сентября

    Мы должны это остановить", – написала она. -- СИЛЬНО и МОЩНО? Единственный вопрос - как и за чей счёт?

    25
    2
  • A
    Aleks
    7-го сентября

    Как Силиня и Ринкевич ,две марионетки,могут остановить войну на Украине,если этого не может сделать даже США?!?! А без камер Силиня и Ринкевич потирают ручки-и нам что нибудь перепадёт с денег на оборону и помощь Украине и спасибо Владимир Владимирович.Чтоб мы без тебя делали.Не останавливайся,родной.

    48
    3
