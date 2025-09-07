Овчинка выделки не стоит. СГД не будет взыскивать мелкие долги

Депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к закону «О налогах и пошлинах», которые предусматривают, что Служба государственных доходов (VID) не будет начинать процесс взыскания просроченных налоговых платежей, если общая сумма задолженности меньше, чем расходы, которые несет государство при принятии решения о взыскании и запуске самого процесса.

По данным VID, в 2023 году средняя стоимость одного процесса взыскания составляла 38,67 евро. Для этого требуется около 2,5 часов работы сотрудника, при этом стоимость одного часа — 15,47 евро. Всего в течение 11 месяцев 2023 года общие расходы на взыскания составили 6,5 млн евро, а фактически было отработано 420 432 часа.

На конец 2023 года у 37 440 налогоплательщиков (21,1% всех должников) долг был менее 15 евро. Однако такие долги составляли всего 0,12 млн евро, то есть 0,02% от общей суммы задолженности (536,96 млн евро).

Главные изменения

По налогу на недвижимость сохранится нынешний порог: взыскание не начнется, если долг меньше 15 евро. Для других налогов VID сможет принять решение не взыскивать долги, если расходы на процесс выше самой суммы. По новым правилам пеня за просроченные платежи будет начисляться дважды в месяц — 1-го и 15-го числа. Если платеж поступит до конца месяца или до следующей даты расчёта пени, дополнительные санкции начисляться не будут.

В случаях, когда декларация подана с опозданием, пеня не будет считаться, если деньги уже поступили в единый налоговый счёт. Кроме этого, VID получит право блокировать не только домены внутри Латвии, но и ограничивать доступ к сайтам, зарегистрированным за рубежом, если они используются для нелегальной торговли или уклонения от налогов.