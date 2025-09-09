Baltijas balss logotype
100 евро в месяц - столько каждый латвиец должен будет платить за оборонные планы правительства 7 1781

Политика
Дата публикации: 09.09.2025
Latvijas Avīze
100 евро в месяц - столько каждый латвиец должен будет платить за оборонные планы правительства

Депутаты парламентской оппозиции бьют тревогу по поводу того, что государство планирует занять крупные средства на нужды обороны и это дорого обойдется каждому налогоплательщику.

"Правительство заявляет, что Латвия займет до 8,4 млрд евро (!) на оборону. Оборона, конечно, суперважна. Но думает ли кто-нибудь вообще о способности государства выдержать такое долговое бремя? Обслуживание увеличенного госдолга будет стоить каждому налогоплательщику дополнительно около 100 евро в месяц. То, что ЕС закрывает глаза на дополнительные заимствования для обороны, не меняет того факта, что их придется отдавать", - написал в соцсетях депутат "Объединенного списка" Андрис Кулбергс.

Потенциальный заем, о котором он говорит, связан с финансовым инструментом SAFE в рамках программы ЕС "ReArm Europe", позволяющим странам ЕС существенно увеличивать расходы на оборону. Его суть заключается в том, что ЕС от своего имени займет на международных рынках до 150 млрд евро и передаст государствам-членам для увеличения оборонных расходов. При этом обоснованно предполагается, что ЕС сможет занять средства на более выгодных условиях, чем каждая страна по отдельности. Государства, заинтересованные в использовании SAFE, до 29 июля должны были сообщить об этом, указав сумму потенциального заимствования.

Проявленный Латвией интерес не налагает никаких обязательств фактически брать кредит, утверждает Минфин. Госсекретарь Минобороны Айварс Пуриньш пояснил, что Латвия выразила интерес, подав свои планы и проекты, которые частично можно было бы профинансировать на средства из механизма ЕС. Латвия указала как минимальный, так и максимальный объем возможного займа - от 3,8 до 8,4 млрд евро. "Следующий важный этап - подготовить до ноября детализированные инвестиционные планы с конкретными закупками и расходами, которые будут финансироваться с помощью механизма SAFE. Все планы должны быть согласованы с оборонным бюджетом и планами развития Национальных вооруженных сил. Финансирование будет поступать постепенно, в соответствии с графиком поставок техники, а средства будут выплачиваться с учетом выполненных инвестиционных планов", - отметил представитель Минобороны

Оставить комментарий

(7)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го сентября

    Ну у кого пенсии и оклады по 5 000 - 10 000 евро это совсем не страшно!

    6
    1
  • lo gos
    lo gos
    9-го сентября

    Поэтому-то всё и дорожает: квартиры, магазины, заправки.

    10
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    9-го сентября

    Ни цента не получите!

    11
    1
  • A
    Aleksandr
    9-го сентября

    Что приматы, всё ещё деньгами пользуетесь? Хороший механизм деньги! За вас решают сколько вашего труда вбахать в никому не нужные дела! А на еду ещё хватает? Ну, раз уж хватает, то открывайте шире свои кошельки!

    17
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го сентября

    Как-то дёшево получилось.

    9
    1
  • A
    Aleks
    9-го сентября

    Если карманника поймают,то он сядет за воровство. Люди,постоянно ворующие деньги из карманов жителей в промышленных масштабах,ворами почему то не считаются,хотя ничем от других воров не отличаются.👽

    39
    2
  • Д
    Дед
    9-го сентября

    И после этого платить налоги? Да, каждый здравомыслящий будет всеми путями уходить от налогов, потому как каждый понимает, что все потуги Латвии, для потенциального противника, как слону дробина, всего лишь повод украсть из бюджета.

    50
    1
Читать все комментарии

