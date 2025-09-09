100 евро в месяц - столько каждый латвиец должен будет платить за оборонные планы правительства

"Правительство заявляет, что Латвия займет до 8,4 млрд евро (!) на оборону. Оборона, конечно, суперважна. Но думает ли кто-нибудь вообще о способности государства выдержать такое долговое бремя? Обслуживание увеличенного госдолга будет стоить каждому налогоплательщику дополнительно около 100 евро в месяц. То, что ЕС закрывает глаза на дополнительные заимствования для обороны, не меняет того факта, что их придется отдавать", - написал в соцсетях депутат "Объединенного списка" Андрис Кулбергс.

Потенциальный заем, о котором он говорит, связан с финансовым инструментом SAFE в рамках программы ЕС "ReArm Europe", позволяющим странам ЕС существенно увеличивать расходы на оборону. Его суть заключается в том, что ЕС от своего имени займет на международных рынках до 150 млрд евро и передаст государствам-членам для увеличения оборонных расходов. При этом обоснованно предполагается, что ЕС сможет занять средства на более выгодных условиях, чем каждая страна по отдельности. Государства, заинтересованные в использовании SAFE, до 29 июля должны были сообщить об этом, указав сумму потенциального заимствования.

Проявленный Латвией интерес не налагает никаких обязательств фактически брать кредит, утверждает Минфин. Госсекретарь Минобороны Айварс Пуриньш пояснил, что Латвия выразила интерес, подав свои планы и проекты, которые частично можно было бы профинансировать на средства из механизма ЕС. Латвия указала как минимальный, так и максимальный объем возможного займа - от 3,8 до 8,4 млрд евро. "Следующий важный этап - подготовить до ноября детализированные инвестиционные планы с конкретными закупками и расходами, которые будут финансироваться с помощью механизма SAFE. Все планы должны быть согласованы с оборонным бюджетом и планами развития Национальных вооруженных сил. Финансирование будет поступать постепенно, в соответствии с графиком поставок техники, а средства будут выплачиваться с учетом выполненных инвестиционных планов", - отметил представитель Минобороны