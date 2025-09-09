Председатель Евросовета: Россия - угроза не только для Европы

Россия является угрозой не только для Европы и США, заявил сегодня после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Премьер-министр на пресс-конференции по итогам переговоров выразила Коште благодарность за визит в Латвию и другие страны накануне новых заседаний Евросовета, отметив, что под его руководством странам удалось стратегически подготовиться к рассмотрению вопросов, которые требуют принятия политических решений.

Силиня подчеркнула, что в повестке Евросовета есть вопросы, связанные с внешними границами ЕС, то есть и Латвии. В рамках многолетнего бюджета ЕС, по которому еще предстоят дискуссии, будет рассматриваться поддержка регионов, что важно и для Латвии, сказала премьер.

По словам Силини, вопросы безопасности неразрывно связаны с конкурентоспособностью. В Латвии, в том числе при поддержке Европы, развиваются предприятия, которые помогают укреплять безопасность самой страны и других европейских государств.

В свою очередь Кошта подчеркнул, что границы стран Балтии и Польши - это границы всей Европы, поэтому безопасность этих государств является безопасностью всей Европы, и необходимо продолжать работу по ее креплению.

Комментируя заявление о том, что США собираются сократить поддержку граничащим с Россией странам, Кошта отметил, что Европа за последние три года после начала полномасштабной войны России против Украины многое сделала для создания собственной системы обороны.

Он также подчеркнул, что Россия представляет угрозу не только для Европы, и все это понимают. "Тем, кто обеспокоен безопасностью в Тихом океане, стоит беспокоиться и по поводу России. США никогда не должны об этом забывать", - заявил глава Евросовета.

Силиня со своей стороны добавила, что Латвия пока не получала никаких официальных уведомлений о намерении США сократить поддержку. Этот вопрос обсуждается на уровне дипломатов и министров иностранных дел.

При этом она подчеркнула, что Европа сама много инвестирует в укрепление своей обороны. Это доказывает, что Европа имеет твердую волю и способна принимать решения, в возможность которых еще три года назад никто бы не поверил.