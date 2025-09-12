«Как можно оставлять границу открытой?!»: в Сейме Латвии обсудили связи с Россией

Янис Домбрава и его соратники попытались заставить правительство Силини опустить железный занавес на латвийско-российской границе. Пока не получилось.

Как мы уже сообщали накануне, депутаты Сейма от Национального объединения после инцидента с залетом российских дронов в Польшу подготовили проект постановления парламента о полном закрытии границ Латвии с Россией и Белоруссией. То есть ввести запрет на любое передвижение через пограничные переходы транспорта и людей.

Говоря о налете на Польшу, в Нацобъединении отметили, что это не «заблудившийся» дрон без злого умысла. Это провокация, и Москва тестирует реакцию НАТО и запугивает союзников Украины. По мнению партии, Запад до сих пор не смог провести четкие красные линии, и Кремль проверяет, насколько далеко можно зайти. Такая ситуация не должна повториться у границ Латвии.

И вот вчера депутаты на пленарном заседании должны были решить, включать ли вообще этот вопрос в повестку дня текущего заседания.

«Ранее уже были различные гибридные атаки со стороны России, в том числе дроны, которые также залетели в воздушное пространство Польши, воздушное пространство стран Балтии… Но кроме того со стороны России разворачиваются различные другие действия гибридной войны, в том числе против нашей страны, акты саботажа, такие как поджог Музея оккупации.

И в этих условиях правительство считает правильным оставлять открытыми границы, оставлять открытыми грузоперевозки, оставлять открытыми переезды людей между странами. И это неправильно.

Нацобъединение ранее уже предлагало закрыть пассажирские перевозки, а также торговлю всеми видами российских и белорусских товаров в Латвии. До сих пор коалиция все эти инициативы отвергала.

Если это решение будет поддержано, то премьер-министру придется немедленно принять решение Кабинета министров о полном закрытии границ с Россией и Белоруссией во время военных учений «Запад», а также министру обороны необходимо будет принять дополнительные необходимые меры для обеспечения безопасности границ», - обозначил позицию Нацобъединения депутат Сейма Янис Домбрава.

Провокация и вредительство

В свою очередь, депутат Эдмундс Зивтиньш («Латвия на первом месте») назвал инициативу Нацобъединения очередной провокацией. Он обвинил коллег из Нацобъединения в определенном вредительстве, поскольку закрытие границ больно ударит по грузоперевозчикам и портам, фактически остановится любой транзит. «Дроны наступают с воздуха, а вы предлагаете закрыть сухопутную границу. Где логика?!» - сокрушался депутат Эд. Зивтиньш.

В свою очередь, руководитель фракции «Стабильности!» Светлана Чулкова предложила закрыть не границы, а… само Национальное объединение. «От вас реально проблемы и ненависть в латвийской политике – это единственное, что вы делаетеь. У Латвии больше проблем от вас, чем от российских дронов. Объединение национал-политических предпринимателей... Каждому латышу давно понятно, вы не за Латвию, вы только за места и деньги», - заявила С. Чулкова.

Поскольку инициатива Нацобъединения имела статус предложения, то сперва нужно было решить, рассматривать ли этот документ в рамках текущего пленарного заседания. Регламент Сейма гласит, что если хотя бы один депутат возражает, то тогда документ не рассматривается по существу на текущем заседании и ставится на голосование вопрос о рассмотрении на следующем пленарном заседании.

Янис Домбрава, предчувствуя фиаско, пытался «подсказать» депутатам более приемлемые для Нацобъединения варианты — к примеру, собрать подписи и провести прямо в этот же день, внеочередное заседание Сейма, дабы принять это постановление и обязать тем самым правительство закрыть границы хотя бы на время учений «Запад-2025». «Это мягкая версия для очень дремлющей, немного симпатизирующей России коалиции», - Домбрава напоследок еще и пнул в сторону правительственных партий.

Но максимум, что удалось добиться Нацобъединению, так это рассмотрения проекта постановления на заседании комиссии по Нацбезопасности. Уже очевидно, что проект в итоге и будет похоронен в этой комиссии — к моменту его рассмотрения уже и учения «Запад-2025» закончатся…

И конфискация активов!

Между тем, инициатива Нацобъединения возбудила и их ближайших соратников (а на грядущих выборах и конкурентов) в лице Объединенного списка. Они внесли в парламент проект постановления о фактической конфискации и передаче в пользу Украины арестованных (замороженных) российских активов.

В проекте постановления говорится о том, что правительство должно внести в Сейм законопроект, который предусматривал «немедленное использование находящихся в латвийской юрисдикции активов российского государства для компенсации нанесенного Россией ущерба, вреда и травм Украине и ее народу».

Проект Объединенного списка будет рассмотрен на следующем пленарном заседании. Правда, к тексту документа не приложен список активов, которые могли бы подлежать конфискации.

Если речь идет о замороженных в Латвии именно государственных активов России, так это всего один объект — санаторий Управления делами Президента РФ «Янтарный берег». Есть еще замороженные активы физических и частных юридических лиц, но должны ли и они, по замыслу «объединенных», быть немедленно конфискованы, из документа неясно. Зато ясно, что предвыборная кампания уже в полном разгаре!