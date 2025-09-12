Молоко и хлеб подешевеют, но зато подорожают водка и коньяк? У правящих есть план...

"Революционная" идея о создании "корзины дешевых продуктов" была красивой, но... уж очень "наивной" - если цены растут, то было глупо предполагать, что этот процесс можно остановить некими требованиями к торговым сетям хотя бы один продукт в каждом сегменте сделать "самым дешевым" . На общий рост цен это все равно никак не повлияет. Инфляция, вопреки, кстати, прогнозам экономистов, продолжает расти и уже достигла 4,1%. Значит для жителей с маленькими доходами, с учетом роста стоимости именно продуктов питания, реальная инфляция превышает 10%! А ведь уже через год парламентские выборы...

В правящей коалиции лихорадочно ищут варианты укрощения цен. Но вариантов, как вы понимаете, в условиях рыночной экономики немного. Самый разумный и, на самом деле, самый эффективный - снижение ставки НДС. "Зеленые крестьяне" уже предупредили премьера, что будут на этом варианте настаивать и это чуть ли не ультиматум при подготовке бюджета-2026. По слухам, длительная дискуссия на сей счет ожидается на ближайшем коалиционном совете.

Снижение НДС на основные продукты даже до 12% (а предлагается снизить ставку до 5%) неминуемо приведет к снижению поступлений в бюджет. И стало быть доходы бюджета еще уменьшатся по отношению к планируемым расходам. И это при том, что уже сейчас дефицит запланирован на уровне максильно допустимых 3 процентов.

Премьер уже заявила о том, что в этом случае нужно будет искать механизмы компенсации недополученных от НДС доходов.

Судя по всему, придется повышать акцизы на алкоголь, табак и снова - на подслащенные безалкогольные напитки. А также на азартные игры. Нельзя исключить, что базовую ставку НДС повысят на какие-то люкс-товары. Но основные дебаты и споры в коалиции по бюджету еще впереди.