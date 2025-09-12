Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Молоко и хлеб подешевеют, но зато подорожают водка и коньяк? У правящих есть план... 2 640

Политика
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Молоко и хлеб подешевеют, но зато подорожают водка и коньяк? У правящих есть план...

Предыдущее "лекарство" от роста цен не помогло.

"Революционная" идея о создании "корзины дешевых продуктов" была красивой, но... уж очень "наивной" - если цены растут, то было глупо предполагать, что этот процесс можно остановить некими требованиями к торговым сетям хотя бы один продукт в каждом сегменте сделать "самым дешевым" . На общий рост цен это все равно никак не повлияет. Инфляция, вопреки, кстати, прогнозам экономистов, продолжает расти и уже достигла 4,1%. Значит для жителей с маленькими доходами, с учетом роста стоимости именно продуктов питания, реальная инфляция превышает 10%! А ведь уже через год парламентские выборы...

В правящей коалиции лихорадочно ищут варианты укрощения цен. Но вариантов, как вы понимаете, в условиях рыночной экономики немного. Самый разумный и, на самом деле, самый эффективный - снижение ставки НДС. "Зеленые крестьяне" уже предупредили премьера, что будут на этом варианте настаивать и это чуть ли не ультиматум при подготовке бюджета-2026. По слухам, длительная дискуссия на сей счет ожидается на ближайшем коалиционном совете.

Снижение НДС на основные продукты даже до 12% (а предлагается снизить ставку до 5%) неминуемо приведет к снижению поступлений в бюджет. И стало быть доходы бюджета еще уменьшатся по отношению к планируемым расходам. И это при том, что уже сейчас дефицит запланирован на уровне максильно допустимых 3 процентов.

Премьер уже заявила о том, что в этом случае нужно будет искать механизмы компенсации недополученных от НДС доходов.

Судя по всему, придется повышать акцизы на алкоголь, табак и снова - на подслащенные безалкогольные напитки. А также на азартные игры. Нельзя исключить, что базовую ставку НДС повысят на какие-то люкс-товары. Но основные дебаты и споры в коалиции по бюджету еще впереди.

Читайте нас также:
#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0
2
1
1
5

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го сентября

    У баснописца Крылова есть басни не только про мартышку и очко и лису и виноград. Есть такая басня "Тришкин кафтан" - настоятельно рекомендую перечитать нашим депутатам.

    3
    2
  • Д
    Дед
    12-го сентября

    В итоге подорожает ВСЁ!

    19
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 641
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 10
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 36
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 43
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 38
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 39
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 64
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 10
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 36
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео