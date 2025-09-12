Baltijas balss logotype
В Рижской думе заявили, что депутатов измазали «дерьмом». Кто посмел? 7 1831

Политика
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
В Рижской думе заявили, что депутатов измазали «дерьмом». Кто посмел?
ФОТО: LETA

Депутаты Рижской думы (РД) резко критикуют повышение тарифов на отопление «Ригас силтумс». Несмотря на возмущение слуг народа отопление для этого народа все равно подорожает.

Поставили в интересное положение

Итак, на нынешней неделе депутаты Комитета жилья и окружающей среды Рижской думы на своем заседании достаточно резко высказывались по поводу руководства АО «Ригас силтумс» за повышение тарифов на теплоэнергию. Причем критиковали не только оппозиционные депутаты, но и политики находящейся у власти коалиции.

Так, глава комитета по жилищной политике и охране окружающей среды Элина Трейя назвала действия руководства компании, вовремя не решившей ситуацию, а объявившей о повышении тарифов после выборов, «дерьмом», брошенным на новую думу. Новоизбранные депутаты были поставлены перед фактом повышения цен и теперь вынуждены оправдываться перед жителями города за произошедшее, считает Трейя.

В свою очередь оппозиционный депутат заявил, что члены правления компании обманывают депутатов или вводят их в заблуждение. Он ранее уже обращался в компанию, запрашивая информацию о том, какие и какие позиции административных расходов включены в тарифы на тепло. Эту информацию компания не раскрывает.

Кофе и игры для теплотехников

Однако через Комиссию по регулированию общественных услуг (Регулятор) был все же получен ответ, что в первоначальный тарифный проект (который потом был снижен) были включены: обеспечение услуг питания, аренда кофейных аппаратов, страхование здоровья работников, организация спортивных игр и другие расходы.

Во вторник на заседании комитета член правления Rīgas siltums Винета Куткевича, отвечающая за управление финансами и рисками предприятия, признала, что в тариф включена позиция о страховании здоровья работников, но отрицала, что остальные упомянутые позиции были включены в нее. Куткевича также подчеркнула, что страхование здоровья составляет очень небольшую часть затрат и не оказывает существенного влияния на тариф.

Представители предприятия также сообщили: разница между ценой, по которой теплоэнергия была закуплена и старым тарифом, уже не соответствовал реальности. То есть: в следующем отопительном сезоне люди компенсируют те минусы, которые возникли в предыдущем отопительном сезоне.

Кому это выгодно

В ходе обсуждения было высказано и такое мнение: самоуправление сейчас не имеет возможности влиять на тарифы на тепло.

Проблема возникает из-за конфликта интересов – акционерами АО «Ригас силтумс» являются также Министерство экономики и «Латвэнерго», которое является кормушкой госбюджета и заинтересовано зарабатывать как можно больше, в том числе, продавая производимое ТЭЦ «Латвэнерго» тепло рижанам.

Как мы уже сообщали, тариф на теплоэнергию «Ригас силтумс» с 1 октября этого года вырастет на 11,9% и составит 83,01 евро за МВтч.

С 4 сентября, совет «Ригас силтумс» выразил недоверие председателю правления Илварcу Петерсонcу "за отсутствие активных действий в процессе подготовки и утверждения тарифов". Впрочем, отменять повышение тарифов после увольнения начальника никто не собирается.

(7)
  • A
    Aleks
    12-го сентября

    Каждый второй еврей дурак и это ,,R,, (,фамилию пока называть не буду) Александр Байден,,Происхождение еврейских фамилий на территории российской империи,,На англ языке,1993 год. Там и фамилия Ринкевич. Так что не я его о туда записал,а французский еврейский учёный .👽🔯

  • A
    Aleks
    Aleks
    12-го сентября

    Александр Байдер,,Происхождение еврейских фамилий на территории российской империи,,англ.язык.1993год.

  • A
    Aleks
    Aleks
    12-го сентября

    Что касается Ушакова . Дядя Ушакова-Долгополов,который ,в свое время,не скрывал,что еврей. Тогда кто его сестра? Русская,латышка,Якутка?😀😀😀

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го сентября

    Все знают, что евреи делят людей на евреев и неевреев (гоев). Я лично с пониманием отношусь к этой народной традиции. Я только не понимаю, почему, когда гои начинают делить людей на гоев и не гоев, это называется антисемитизм?

  • A
    Aleks
    12-го сентября

    Так есть же имя и фамилия ,кто измазал и наплевал на рижан?! Госпожа Куткевич и снова человек с интересной латышской фамилией как Ринкевич.А потом что то про антисемитизм говорят,какую то нелюбовь...👽

  • R
    R.
    Aleks
    12-го сентября

    Александр Драпеко (Aleks). ты уже и Ринкевича в евреи записал, как ранее Ушакова? Ты же больной на голову, сходи на Твайкю к психиатру провериться. Может таблетки пропишет, вылечит твою паранойю.

  • П
    Процион
    12-го сентября

    «тариф на теплоэнергию «Ригас силтумс» с 1 октября этого года вырастет на 11,9%». А почему пенсии старикам и инвалидам с 1 октября этого года вырастут только на 7%, а не на 11,9% ?

