В Рижской думе заявили, что депутатов измазали «дерьмом». Кто посмел?

Депутаты Рижской думы (РД) резко критикуют повышение тарифов на отопление «Ригас силтумс». Несмотря на возмущение слуг народа отопление для этого народа все равно подорожает.

Поставили в интересное положение

Итак, на нынешней неделе депутаты Комитета жилья и окружающей среды Рижской думы на своем заседании достаточно резко высказывались по поводу руководства АО «Ригас силтумс» за повышение тарифов на теплоэнергию. Причем критиковали не только оппозиционные депутаты, но и политики находящейся у власти коалиции.

Так, глава комитета по жилищной политике и охране окружающей среды Элина Трейя назвала действия руководства компании, вовремя не решившей ситуацию, а объявившей о повышении тарифов после выборов, «дерьмом», брошенным на новую думу. Новоизбранные депутаты были поставлены перед фактом повышения цен и теперь вынуждены оправдываться перед жителями города за произошедшее, считает Трейя.

В свою очередь оппозиционный депутат заявил, что члены правления компании обманывают депутатов или вводят их в заблуждение. Он ранее уже обращался в компанию, запрашивая информацию о том, какие и какие позиции административных расходов включены в тарифы на тепло. Эту информацию компания не раскрывает.

Кофе и игры для теплотехников

Однако через Комиссию по регулированию общественных услуг (Регулятор) был все же получен ответ, что в первоначальный тарифный проект (который потом был снижен) были включены: обеспечение услуг питания, аренда кофейных аппаратов, страхование здоровья работников, организация спортивных игр и другие расходы.

Во вторник на заседании комитета член правления Rīgas siltums Винета Куткевича, отвечающая за управление финансами и рисками предприятия, признала, что в тариф включена позиция о страховании здоровья работников, но отрицала, что остальные упомянутые позиции были включены в нее. Куткевича также подчеркнула, что страхование здоровья составляет очень небольшую часть затрат и не оказывает существенного влияния на тариф.

Представители предприятия также сообщили: разница между ценой, по которой теплоэнергия была закуплена и старым тарифом, уже не соответствовал реальности. То есть: в следующем отопительном сезоне люди компенсируют те минусы, которые возникли в предыдущем отопительном сезоне.

Кому это выгодно

В ходе обсуждения было высказано и такое мнение: самоуправление сейчас не имеет возможности влиять на тарифы на тепло.

Проблема возникает из-за конфликта интересов – акционерами АО «Ригас силтумс» являются также Министерство экономики и «Латвэнерго», которое является кормушкой госбюджета и заинтересовано зарабатывать как можно больше, в том числе, продавая производимое ТЭЦ «Латвэнерго» тепло рижанам.

Как мы уже сообщали, тариф на теплоэнергию «Ригас силтумс» с 1 октября этого года вырастет на 11,9% и составит 83,01 евро за МВтч.

С 4 сентября, совет «Ригас силтумс» выразил недоверие председателю правления Илварcу Петерсонcу "за отсутствие активных действий в процессе подготовки и утверждения тарифов". Впрочем, отменять повышение тарифов после увольнения начальника никто не собирается.