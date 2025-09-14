Baltijas balss logotype
LSM ищут новый персонал за 42 тысячи евро в год, стрый уволят 0 1175

Политика
Дата публикации: 14.09.2025
LETA
LSM ищут новый персонал за 42 тысячи евро в год, стрый уволят

Как известно, с 1 января "общественные", то есть существующие за счет бюджета медиа меняют концепцию. Она проста - никакого содержания на русском языке в эфире. В результате чего любимые радио и ТВ передачи прикажут долго жить, а профессионалы окажутся на улице.

На этом фоне дисснансом звусит сообщение, что услуги по отбору персонала для VSIA Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) за 42 тысячи евро обеспечит SIA Human Source, о чём свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Предприятие, выигравшее тендер, должно будет обеспечивать поиск и отбор руководителей и специалистов, используя различные методы для поиска кандидатов, проводить оценку компетентности кандидатов и карьерные консультации.

Договор LSM с победителем конкурса заключён на 12 месяцев с возможностью продления ещё на год.

Согласно информации на сайте Firmas.lv, предприятие Human Source зарегистрировано в 2016 году, его основной капитал - 2800 евро. Владельцы компании - Артур Блинов (50,89%) и Эрвин Чукурс (49,11%). Оборот Human Source в 2024 году - 320 тысяч 829 евро, прибыль - 47 тысяч 551 евро.

#русский язык #радио #кадры
Оставить комментарий

