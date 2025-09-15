Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Нелепые закупки» и раздутый аппарат - вот где можно сэкономить« - экономист 2 425

Политика
Дата публикации: 15.09.2025
Rus.lsm.lv
«Нелепые закупки» и раздутый аппарат - вот где можно сэкономить« - экономист

Экономист Янис Ошлейс призывает сократить государственные расходы, не затрагивая медицину и оборону, чтобы избежать опасного роста госдолга. Он уверен: возможности для оптимизации бюджета есть — особенно в административной сфере, пишет LSM+.

«Во-первых, я хочу сказать, что мы не можем больше увеличивать наш долг. Это нереально. Наш государственный долг уже слишком велик. Если продолжим его увеличивать, то выйдем из траектории, где мы можем просто платить проценты и ничего не происходит, на такую, где проценты за обслуживание долга слишком велики и будут расти еще больше, потому что мы будем восприниматься как страна, которая, может быть, не сумеет покрыть свои долги. Так что да, мы должны снизить государственные расходы», — сказал Янис Ошлейс, когда речь зашла о бюджете 2026 года и о требованиях бизнес-сообщества, чтобы государство снизило свои траты.

По его мнению, сделать это вполне возможно, не причиняя вреда особо важным и чувствительным сферам жизни, сообщает LSM+.

«Надо посмотреть, что мы не можем снижать. То есть мы не можем снижать расходы на медицину, не можем снижать расходы на оборону. Эти расходы должны быть. То есть реальные деньги, которые идут врачам, солдатам и так далее. Но мы должны снизить административную часть. Поэтому в государственном бюджете в следующем году должны быть какие-то неприкосновенные части, а другие, административные, могут снижаться. То, что возможности для снижения есть, я полностью уверен», — сказал предприниматель.

Он добавил, что добиться нужного эффекта можно в том числе, отказавшись от «всяких нелепых закупок». И экономика от сокращения таких трат публичного сектора не пострадает, заверил Ошлейс. Представление о том, что некоторые страны Европы живут с куда большим госдолгом, чем у Латвии и не волнуются, гость передачи считает неверным: «Как раз думают, волнуются, бьют тревогу. Например, во Франции правительство падает, и не видно, как вообще выйти из этого, потому что они сейчас находятся в спирали, где на оплату долга уходит так много денег, что их не хватает для реальных государственных нужд. Поэтому нет, я полностью уверен, что те европейские страны, у которых 90% и больше, они совершенно неправильно делают. Латвия не должна так делать».

Читайте нас также:
#бюджет #экономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
1
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    16-го сентября

    Пока в Латвии рулит американский раввин Хабада-никто никого не сократит и деньги как пилились так и будут пилиться. Не для того Сорос Союз разваливал,чтобы не зарабатывать и не дать зарабатывать своим во многих странах постсоветского пространства,где вдруг появились американские раввины,включая Россию и Украину.А в России и на Украине вообще друзья,а дочь российского главного раввина вышла за муж за сын одесского раввина и вместе с главным раввином Украины праздновали вс это в Израиле. А внук еврейской бабушки из России воюет с внуком еврейского дедушки...Ой,как верю.

    1
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го сентября

    Что значит раздутый аппарат? - Если многочисленная хуторская родня не хочет больше месить навоз в хлевах резиновыми сапогами, а имеет непреодолимое желание занять кресло в отдельном кабинете. какого-нибудь министерства или ведомства, - то что может этому препятствовать?

    21
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 642
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 15
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 41
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 47
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 41
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 39
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 15
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 41

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео