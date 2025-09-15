«Нелепые закупки» и раздутый аппарат - вот где можно сэкономить« - экономист

«Во-первых, я хочу сказать, что мы не можем больше увеличивать наш долг. Это нереально. Наш государственный долг уже слишком велик. Если продолжим его увеличивать, то выйдем из траектории, где мы можем просто платить проценты и ничего не происходит, на такую, где проценты за обслуживание долга слишком велики и будут расти еще больше, потому что мы будем восприниматься как страна, которая, может быть, не сумеет покрыть свои долги. Так что да, мы должны снизить государственные расходы», — сказал Янис Ошлейс, когда речь зашла о бюджете 2026 года и о требованиях бизнес-сообщества, чтобы государство снизило свои траты.

По его мнению, сделать это вполне возможно, не причиняя вреда особо важным и чувствительным сферам жизни, сообщает LSM+.

«Надо посмотреть, что мы не можем снижать. То есть мы не можем снижать расходы на медицину, не можем снижать расходы на оборону. Эти расходы должны быть. То есть реальные деньги, которые идут врачам, солдатам и так далее. Но мы должны снизить административную часть. Поэтому в государственном бюджете в следующем году должны быть какие-то неприкосновенные части, а другие, административные, могут снижаться. То, что возможности для снижения есть, я полностью уверен», — сказал предприниматель.

Он добавил, что добиться нужного эффекта можно в том числе, отказавшись от «всяких нелепых закупок». И экономика от сокращения таких трат публичного сектора не пострадает, заверил Ошлейс. Представление о том, что некоторые страны Европы живут с куда большим госдолгом, чем у Латвии и не волнуются, гость передачи считает неверным: «Как раз думают, волнуются, бьют тревогу. Например, во Франции правительство падает, и не видно, как вообще выйти из этого, потому что они сейчас находятся в спирали, где на оплату долга уходит так много денег, что их не хватает для реальных государственных нужд. Поэтому нет, я полностью уверен, что те европейские страны, у которых 90% и больше, они совершенно неправильно делают. Латвия не должна так делать».