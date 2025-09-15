Политолог объяснила, кто больше всех потеряет в случае распада правительства

Больше всего от распада правительства в данный момент проиграло бы "Новое Единство", так как это стало бы доказательством того, что работа правительства вышла из-под контроля, сказала агентству ЛЕТА политолог Лелде Метла-Розентале.

Оценивая заявления министра экономики Виктора Валайниса о том, что Союз зеленых и крестьян (СЗК) не видит возможности продвигать проект бюджета на следующий год, так как коалиция не смогла достичь удовлетворительных решений по вопросу снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые продукты питания и содержания небольших сельских школ, политолог напомнила, что в начале переговоров по бюджету на следующий год и "Прогрессивные" заявили, что не должно быть значительного сокращения финансирования культуры и транспорта.

"Я думаю, что у каждого партнера по коалиции равные права, и я думаю, что СЗК смотрит на это именно так", - сказала Метла-Розентале, отметив, что у СЗК есть свой электорат и свои интересы.

Политолог отметила, что в данном случае партия премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") оказалась в заложниках, так как в случае падения правительства СЗК не потеряет в глазах своих избирателей с такими аргументами, а наоборот, избиратели наверняка поддержат то, что она отстаивает интересы своего электората.

"Я думаю, что премьер-министр, скорее всего, попытается найти какой-то компромисс, который будет уступкой требованиям СЗК, но не пойдет на конфронтацию или падение правительства", - считает Метла-Розентале.

Политолог также отметила, что, "если СЗК свалит правительство, а "Новое Единство" будет формировать новое, то придется искать и новых партнеров, а "Прогрессивные" не очень-то сочетаются, например, с Национальным объединением"".

По мнению политолога, премьер-министр сделает все, чтобы сохранить правительство.