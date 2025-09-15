Шатается, но не валится: политолог объяснил устойчивость правительства Силини

Правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") удерживают вместе интересы партнеров по коалиции, сказал агентству ЛЕТА политолог, доктор исторических наук Оярс Скудра, комментируя два года работы нынешнего Кабинета министров.

"Когда правительство начинало работу, не было оптимизма, что оно продержится эти годы", - сказал эксперт.

"Сравнивая начальный и нынешний периоды работы правительства, очевидно, что вместе его удерживают интересы трех политических сил, подразумевая под этим также представительство интересов избирателей. У них были проблемные ситуации, но они в большей мере проявлялись в парламенте", - сказал Скудра.

По словам политолога, правительству предстоит принять бюджет на следующий год и это будет важным моментом для формирующих правительство партий, поскольку именно с этими предложениями они пойдут на выборы. "Меры экономии и большие потребности в финансировании для здравоохранения, обороны, образования не позволят дать избирателям никаких обнадеживающих сигналов", - отметил Скудра.

Бюджет станет одним из факторов, которые могут повлиять на стабильность правительства, так как денег на все потребности не хватает. "Второй фактор - предвыборная кампания, которую нужно уже скоро начинать. С этой точки зрения позитивным моментом для оппозиции, как парламентской, так и внепарламентской, являются низкие рейтинги популярности правительства, которые видны по результатам опросов уже с конца прошлого года", - отметил политолог.

Скудра подчеркнул, что 33-34% поддержки правительства - это "недопустимо низкий показатель". В дополнение к "опасности, исходящей от бюджета", большую угрозу для правительства с низкими рейтингами будут представлять популистские кампании оппозиционных партий, добавил эксперт.

Правительство под руководством Силини было утверждено 15 сентября 2023 года.