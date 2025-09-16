Комиссия Сейма приняла решение по поводу выходного на День Лачплесиса

Большинство членов комиссии Сейма по правам человека и общественным делам отклонили инициативу граждан о том, чтобы сделать День Лачплесиса официальным государственным праздником.

Представитель Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс заявил на заседании, что один выходной обходится государству в 0,4 % внутреннего валового продукта (ВВП). Он подчеркнул, что государственный бюджет имеет растущий долг и нуждается в финансировании национальной безопасности и обороны.

"Я знаю, что есть страны, которые сокращают количество выходных", - сказал Лейшкалнс, добавив, что и страны с гораздо более сильной экономикой сокращают количество выходных. Лейшкалнс также критически отнесся к предложению перенести выходной, поскольку за 11 ноября следует 18 ноября, которое уже является выходным днем.

Председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс заявил, что работников интересует не только то, какой день является праздничным, но и то, является ли этот день оплачиваемым. Он подчеркнул, что в контексте данного вопроса не следует трогать дни, которые уже определены как праздничные, например, "отнимать" выходной день у других государственных праздников, чтобы придать такой же статус Дню Лачплесиса.

Балдзенс добавил, что 11 ноября можно сделать сокращенным рабочим днем, но это вопрос политического решения.

Автор инициативы Андрис Балцерс сказал комиссии, что у него сложилось впечатление, что в настоящее время ищутся причины, чтобы не объявлять этот день государственным праздником. Бальсерс отметил, что инициатива не нова, но в прошлом реакция политиков была "никакая".

Балцерс выразил мнение, что этот день "стоит над" всеми учреждениями и властями, поскольку это день, когда "наши солдаты сражались за нашу страну". Сосредоточившись только на финансовых ресурсах для обороны, не стоит забывать, что "только оружием и финансами страну не защитить, это сделает народ", добавил автор инициативы.

Инициатива была отклонена большинством депутатов. Учреждение официального праздника в День Лачплесиса поддержали депутат от Национального объединения Янис Грасбергс и депутат от партии "За стабильность" Илья Иванов.

В то же время члены комиссии договорились проработать вопрос о том, следует ли сделать День Лачплесиса сокращенным рабочим днем.

Цель инициативы - укрепить патриотизм, национальное единство и чувство принадлежности людей к Латвии.