Ринкевич: вторжение российских дронов - не случайность

Нарушение российскими дронами воздушного пространства стран НАТО, в том числе Польши и Балтии, не следует считать случайным происшествием, заявил журналистам во вторник на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он напомнил, что на прошлой неделе в воздушное пространство Польши вторглось 19 дронов. По мнению президента Латвии, это могла быть либо умышленная провокация, либо некомпетентность, либо комбинация того и другого, и любой из этих вариантов пугает. По оценке Ринкевича, решение НАТО об объявлении миссии "Восточный страж" для укрепления обороны воздушного пространства восточного фланга является правильным шагом.

Ринкевич подчеркнул, что инциденты указывают на недочеты в системах противодронной обороны НАТО, так как использование дорогих ракет противовоздушной обороны против дешевых дронов неэффективно.

Ринкевич также признал, что нельзя спекулировать на связи этого инцидента с военными учениями России и Беларуси "Запад", но подчеркнул необходимость быть готовыми к подобным случаям.

Президент Финляндии добавил, что Россия продолжит проверять потенциал и терпение НАТО. Он тоже согласился со словами президента Латвии о том, что пересечение воздушного пространства Польши российскими дронами более 19 раз вряд ли можно считать ошибкой или совпадением.

Стубб напомнил, что немедленно были начаты консультации по статье 4 договора НАТО: это был восьмой случай в истории альянса, когда проводились такие консультации. Он подчеркнул, что программа "Восточный страж" будет постепенно расширяться, включая Скандинавию и Северную Европу, чтобы альянс был готов противостоять потенциальной угрозе.

Говоря об учениях "Запад ", Стубб признал, что до сих пор в этой связи не наблюдалось ничего вне нормы. Но в таких непредсказуемых условиях граница между миром и войной стала неясной и НАТО должно уметь реагировать на новые вызовы, подчеркнул он.

Как сообщалось, во вторник и среду с визитом в Латвии находятся президент Финляндии с супругой Сюзанной Иннес-Стубб.