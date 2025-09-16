В эпоху ИИ мы должны сохранить дееспособность! Ринкевич встретился со Стуббом

В эпоху искусственного интеллекта (ИИ) правительства должны сохранить дееспособность, маленькие страны - ниши и сотрудничество, такое мнение во вторник единодушно выразили президент Финляндии Александр Стубб и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В ходе дискуссии о влиянии ИИ, организованной Рижским университетом им. Страдиньша, президент Финляндии и президент Латвии подчеркнули, что происходящая технологическая революция меняет экономику, политику, военные действия и науку, но правительства сохранят дееспособность, если будут использовать ИИ как инструмент.

Стубб отметил, что мы сейчас переходим от технологий, не обладающих дееспособностью, к ИИ, у которого она потенциально есть. Президент Финляндии также подчеркнул, что демократии обладают механизмом самоисправления - они способны признавать ошибки и изменять курс.

Авторитарные системы на это не способны, потому что подавляют критику. Поэтому, по его мнению, в долгосрочной перспективе демократии будут более конкурентоспособными, чем авторитарные режимы.

Ринкевич подчеркнул, что решающими являются и навыки, и инвестиции в развитие ИИ: страны, которые вкладывают больше, неизбежно развивают и навыки людей. Он напомнил, что ИИ уже используется в обороне, особенно в украинских дронах и противодронных системах, что создает возможности для "хороших", но одновременно бросает вызовы, поскольку "плохие" осваивают технологию так же быстро. Президент Латвии напомнил о рисках злоупотребления ИИ, в том числе в ходе избирательных кампаний, и призвал демократии к использованию ИИ в том числе для защиты своих институтов.

Говоря о возможностях маленьких стран, Ринкевич акцентировал внимание на нишевом подходе, преимуществах малых языков в использовании ИИ - обучении, переводе, распространении информации - и более тесном сотрудничестве в формате Северных стран-Балтии (NB8). "В одиночку мы не "выстрелим". Людей, ресурсы и исследования надо сложить вместе", - заявил президент Латвии.

Директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегической коммуникации Янис Сартс в ходе дискуссии задался вопросом о том, сохранится ли у правительств способность эффективного регулирования в условиях дееспособности ИИ, и как маленьким странам не стать "объектом" в состязании ИИ. Он также указал на данные о резком снижении новых позиций в ряде профессий и призвал молодежь задуматься о навыках, которые позволят безопасно войти в эпоху ИИ.

В заключение Стубб призвал не смотреть в прошлое, а инвестировать в технологии и инфраструктуру будущего, подчеркнув, что правительства должны использовать ИИ как инструмент, а не отказываться от ответственности за решения.