Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В эпоху ИИ мы должны сохранить дееспособность! Ринкевич встретился со Стуббом 1 616

Политика
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
В эпоху ИИ мы должны сохранить дееспособность! Ринкевич встретился со Стуббом
ФОТО: LETA

В эпоху искусственного интеллекта (ИИ) правительства должны сохранить дееспособность, маленькие страны - ниши и сотрудничество, такое мнение во вторник единодушно выразили президент Финляндии Александр Стубб и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В ходе дискуссии о влиянии ИИ, организованной Рижским университетом им. Страдиньша, президент Финляндии и президент Латвии подчеркнули, что происходящая технологическая революция меняет экономику, политику, военные действия и науку, но правительства сохранят дееспособность, если будут использовать ИИ как инструмент.

Стубб отметил, что мы сейчас переходим от технологий, не обладающих дееспособностью, к ИИ, у которого она потенциально есть. Президент Финляндии также подчеркнул, что демократии обладают механизмом самоисправления - они способны признавать ошибки и изменять курс.

Авторитарные системы на это не способны, потому что подавляют критику. Поэтому, по его мнению, в долгосрочной перспективе демократии будут более конкурентоспособными, чем авторитарные режимы.

Ринкевич подчеркнул, что решающими являются и навыки, и инвестиции в развитие ИИ: страны, которые вкладывают больше, неизбежно развивают и навыки людей. Он напомнил, что ИИ уже используется в обороне, особенно в украинских дронах и противодронных системах, что создает возможности для "хороших", но одновременно бросает вызовы, поскольку "плохие" осваивают технологию так же быстро. Президент Латвии напомнил о рисках злоупотребления ИИ, в том числе в ходе избирательных кампаний, и призвал демократии к использованию ИИ в том числе для защиты своих институтов.

Говоря о возможностях маленьких стран, Ринкевич акцентировал внимание на нишевом подходе, преимуществах малых языков в использовании ИИ - обучении, переводе, распространении информации - и более тесном сотрудничестве в формате Северных стран-Балтии (NB8). "В одиночку мы не "выстрелим". Людей, ресурсы и исследования надо сложить вместе", - заявил президент Латвии.

Директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегической коммуникации Янис Сартс в ходе дискуссии задался вопросом о том, сохранится ли у правительств способность эффективного регулирования в условиях дееспособности ИИ, и как маленьким странам не стать "объектом" в состязании ИИ. Он также указал на данные о резком снижении новых позиций в ряде профессий и призвал молодежь задуматься о навыках, которые позволят безопасно войти в эпоху ИИ.

В заключение Стубб призвал не смотреть в прошлое, а инвестировать в технологии и инфраструктуру будущего, подчеркнув, что правительства должны использовать ИИ как инструмент, а не отказываться от ответственности за решения.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    17-го сентября

    Лучше бы напомнил о рисках заболевания ИИ (в ходе которого естественные интеллигенты становятся ИИ - искусственными интеллигентами), в том числе в ходе избирательных кампаний, и призвал бы депутатов к использованию ЕИ (естественного интеллекта) вместо того, чтобы полагаться на ИИ. p.s. Кто не в теме - то, что нынче называют ИИ - это просто нейросеть, в строгом смысле развитым интеллектом не обладает. Просто, как попугай или новорожденный пытается найти что-то похожее, аналогичное. Ответить на вопрос - как на него уже отвечали в похожих обстоятельствах. А это - уязвимая схема. Если читать между строк, то презики призвали "забыть про всё и отдаться главному!" (администратору ИИ из зарубежных "облачных" ЦОД (центров обработки данных).

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1 101
скриншот Facebook.com
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 573
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 184
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 702

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 15
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 18
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 47
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 22
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 47
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 51
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 15
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 18
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео