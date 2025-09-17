Baltijas balss logotype
«Будут ещё большие сокращения расходов» и сниженный НДС на продукты – Валайнис о предстоящем бюджете

Политика
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
«Будут ещё большие сокращения расходов» и сниженный НДС на продукты – Валайнис о предстоящем бюджете
ФОТО: LETA

«Мы настаиваем, чтобы центральный госаппарат проявил большую амбициозность в сокращении расходов», – так обозначил приоритеты Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в процессе подготовки бюджета на следующий, 2026-й, год министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в передаче «900 секунд» на TV3.

Валайнис подчеркнул, что СЗК подписал меморандум с организациями предпринимателей и полностью согласен с необходимостью снижения государственных расходов. «Мы подписали [инициативу по сокращению расходов] на 850 миллионов евро», – заявил он.

«Другие вообще не подписали. Мы инициировали дискуссию о необходимости экономии. Мы подняли этот вопрос в правительстве, в результате чего появилась первая сумма в 170 миллионов евро. Мы обозначили, что этого недостаточно, работа продолжается, и будут ещё большие сбережения. На 170 миллионах никто не остановится – чтобы реализовать инициативы, которые мы предложили, в том числе снижение НДС на продукты питания, товары первой необходимости, чтобы уменьшить дороговизну жизни», – отметил Валайнис.

Он повторно подчеркнул, что в госаппарате можно сэкономить ещё больше, и уже сейчас видно, что такие ресурсы находятся. «Значит, ещё не всё исчерпано», – заключил министр, добавив, что в Латвии необходимо снижать стоимость жизни, особенно для тех групп населения, которые в этом больше всего нуждаются. В первую очередь – на продукты первой необходимости и лекарства. «Цены на медикаменты тоже нужно снижать», – отметил министр.

На вопрос о конкретных механизмах снижения НДС на товары, Валайнис пояснил, что необходимо продолжать работу над экономией и пересмотром бюджета.

«Мы можем сэкономить и за счёт пересмотра функций. СЗК постоянно это предлагает. Возможно, стоит объединить некоторые учреждения, сэкономленные ресурсы можно направить на другие приоритеты», – пояснил он.

Пока продолжается обсуждение, на какие именно товарные группы следует снизить НДС. Тем не менее, по словам министра, партнёры по коалиции согласны: с нового года снижение НДС должно быть реализовано. «На мой взгляд, идея отличная, и я уверен, что это поможет снизить дороговизну жизни для жителей Латвии», – выразил уверенность Валайнис, указав, что в Латвии под чертой бедности живут 400 000 человек, чьи доходы крайне низки.

Отвечая на критику в адрес так называемой «корзины низких цен», Валайнис обратил внимание на работу Совета по конкуренции, указав, что ранее над этим вопросом в Латвии работали лишь два специалиста.

«Я считаю, что мы слабо занимались этим вопросом. Сейчас мы оказываем постоянное давление на Совет по конкуренции. Мы увеличили число сотрудников с двух до 15. Результаты всех этих действий скоро будут видны», – отметил министр, говоря о внедрении «корзины низких цен» в Латвии.

При этом он признал, что в годовом сравнении инфляция на продукты продолжает расти. Однако позитивно, что в месячном выражении, после подписания меморандума и внедрения «дешёвой корзины», цены на продукты «остановились». Возможно, даже немного снизились, добавил министр.

«На данный момент нам удалось добиться того, что цены на товары из "корзины низких цен" снизились на 1,2 %. Можно спорить, много это или мало, но в Эстонии эти цены выросли, в Литве – плюс-минус, но с тенденцией к росту. А у нас сейчас стабилизировались и начали немного снижаться. Конечно, это ещё не тот результат, которого мы ожидаем от супермаркетов, и мы пока не применили все инструменты», – подчеркнул Валайнис.

Результаты эффективности внедрения «корзины низких цен» Министерство экономики надеется получить в декабре или январе. До 1 декабря отрасль должна предоставить всю запрошенную министерством информацию, чтобы можно было внедрить в жизнь все предусмотренные меры по снижению цен на продукты.

