Цены вверх: Латвия снова в топе по уровню инфляции в ЕС

Политика
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Цены вверх: Латвия снова в топе по уровню инфляции в ЕС
ФОТО: LETA

Латвия заняла пятое место в рейтинге Eurostat среди стран ЕС с самым быстрым ростом цен.

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Годовая инфляция в Латвии, как и в Венгрии, в августе составила 4,2%. Самая низкая инфляция в прошлом месяце зарегистрирована во Франции (0,8%), за ней следуют Италия (1,6%), Дания и Ирландия (по 1,9%), а также Германия (2,1%), а на Кипре потребительские цены в разрезе года остались без изменений.

Самая высокая годовая инфляция была в Румынии (8,5%), Эстонии (6,2%), Хорватии (4,6%) и Словакии (4,4%). В Литве годовая инфляция составила 3,6%. В ЕС в среднем годовая инфляция в августе составила 2,4%, а в еврозоне - 2%.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем - июлем - потребительские цены в августе в ЕС выросли на 0,2%, а в еврозоне - на 0,1%.

В Латвии по сравнению с июлем потребительские цены в августе, как и в Италии, снизились на 0,2%. Месячная инфляция зарегистрирована в 15 странах ЕС, наиболее высокой она была в Румынии (+2,1%), а самая значительная месячная дефляция зафиксирована в Дании (-0,7%), в то время как в Чехии, Испании, Венгрии и Словении потребительские цены по итогам месяца остались неизменными. В Литве, как и в Финляндии и Швеции, потребительские цены упали на 0,3%, а в Эстонии - выросли на 0,9%.

"Eurostat" рассчитывает инфляцию в соответствии с согласованным ЕС индексом потребительских товаров (HICP).

#латвия
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    18-го сентября

    Неужели до сих пор непонятно,что у власти в Латвии враги народа?!😈

    4
    2

Видео