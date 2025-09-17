«Единственные подстрекатели к ненависти в Латвии — это русские...» – депутат Рижской думы (ДОПОЛНЕНО)

Из-за споров между оппозицией и коалицией заседание Рижской думы затянулось до ночи, сообщает агентство LETA.

Заседание Рижской думы длится уже более девяти часов. В повестку включено 95 вопросов.

На этом заседании разногласия между депутатами коалиции и оппозиции возникли по разным темам, например — о приспособлении культурного центра в Иманте для людей с инвалидностью, о намерении АО Rīgas siltums оплачивать отопление посольствам Украины и двум украинским обществам, а также по другим вопросам.

Споры разгорелись и вокруг персонального состава Консультативного совета Рижской думы по вопросам интеграции общества.

В состав совета вошла депутат Национального объединения Лиана Ланга. Когда ей задали вопрос о том, как она видит сотрудничество с Латвийским обществом русской культуры и развитие русской культуры в Латвии, депутат ответила, что развитие русской культуры она видит в России, где она может полноценно развиваться.

Это вызвало резкую реакцию оппозиции, которая обвинила Лангу в разжигании ненависти. В ответ Ланга заявила, что «единственные подстрекатели к ненависти в Латвии — это русские, которые навязывают всем свой язык».

Представители оппозиции подчеркнули, что интеграция означает сближение, а не разделение или угнетение. Оппозиция выразила сожаление и обеспокоенность тем, что Ланга войдёт в интеграционный совет. Было высказано мнение, что Ланга «с рвением будет разрушать совет по интеграции изнутри».

В свою очередь, независимый депутат Рижской думы заявила, что из-за действий Ланги в Латвии могут наступить времена, когда люди будут совершать преступления на почве ненависти лишь потому, что кто-то говорит по-русски.

В итоге 30 голосами «за», девятью «против» и одним воздержавшимся Рижская дума утвердила состав Консультативного совета по вопросам интеграции общества, включив в него Лиану Лангу.

ДОПОЛНЕНО: Споры о консолидации и интеграции общества не помешали думцам поднять цены на вывоз мусора, генерируемого этим самым обществом.

С 1 октября тариф в Риге увеличится на 0,95%–1,18% в зависимости от обслуживаемой зоны. А с 1 января следующего года плата еще вырастет на 2,1%–2,41%.