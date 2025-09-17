Baltijas balss logotype
«Единственные подстрекатели к ненависти в Латвии — это русские...» – депутат Рижской думы (ДОПОЛНЕНО) 10 2885

Политика
Дата публикации: 17.09.2025
LETA
«Единственные подстрекатели к ненависти в Латвии — это русские...» – депутат Рижской думы (ДОПОЛНЕНО)
ФОТО: Виталий Вавилкин

Из-за споров между оппозицией и коалицией заседание Рижской думы затянулось до ночи, сообщает агентство LETA.

Заседание Рижской думы длится уже более девяти часов. В повестку включено 95 вопросов.

На этом заседании разногласия между депутатами коалиции и оппозиции возникли по разным темам, например — о приспособлении культурного центра в Иманте для людей с инвалидностью, о намерении АО Rīgas siltums оплачивать отопление посольствам Украины и двум украинским обществам, а также по другим вопросам.

Споры разгорелись и вокруг персонального состава Консультативного совета Рижской думы по вопросам интеграции общества.

В состав совета вошла депутат Национального объединения Лиана Ланга. Когда ей задали вопрос о том, как она видит сотрудничество с Латвийским обществом русской культуры и развитие русской культуры в Латвии, депутат ответила, что развитие русской культуры она видит в России, где она может полноценно развиваться.

Это вызвало резкую реакцию оппозиции, которая обвинила Лангу в разжигании ненависти. В ответ Ланга заявила, что «единственные подстрекатели к ненависти в Латвии — это русские, которые навязывают всем свой язык».

Представители оппозиции подчеркнули, что интеграция означает сближение, а не разделение или угнетение. Оппозиция выразила сожаление и обеспокоенность тем, что Ланга войдёт в интеграционный совет. Было высказано мнение, что Ланга «с рвением будет разрушать совет по интеграции изнутри».

В свою очередь, независимый депутат Рижской думы заявила, что из-за действий Ланги в Латвии могут наступить времена, когда люди будут совершать преступления на почве ненависти лишь потому, что кто-то говорит по-русски.

В итоге 30 голосами «за», девятью «против» и одним воздержавшимся Рижская дума утвердила состав Консультативного совета по вопросам интеграции общества, включив в него Лиану Лангу.

ДОПОЛНЕНО: Споры о консолидации и интеграции общества не помешали думцам поднять цены на вывоз мусора, генерируемого этим самым обществом.

С 1 октября тариф в Риге увеличится на 0,95%–1,18% в зависимости от обслуживаемой зоны. А с 1 января следующего года плата еще вырастет на 2,1%–2,41%.

#рижская дума
(10)
  • A
    Aleksandr
    18-го сентября

    Чревата для ланги эта должность. Раскольников всегда найдётся. И мотив тоже.

    22
    1
  • A
    Aleks
    18-го сентября

    А что молчит еврейская Россия на международных площадках,где давно пора уравнять антисемитизм и русофобию. Да потому что и́х вполне устраивает,чтобы боролись с антисемитами,а русских гнобили,ведь власть в России -это тебе соросисты,что пришли в 1991 как и в Латвии. Но,надеюсь,если мировое здравомыслящие еврейство объявило войну Соросу и его адептам,то результаты докатятся и до Латвии и других стран и тогда не обижайтесь годманы,Шкеле,Куткевичи,левиты и остальные ,,латыши,,🔯👽😈

    13
    12
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го сентября

    Ожидание беды превратилось в реальность, когда такие русофобы, как шланга стали заниматься вопросами интеграции общества. И беда эта таки пришла!

    95
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    18-го сентября

    Кто-то отчаянно веселится продвигая полоумную бабку в комитеты по этике и интеграции. Возможно в ответ русскоязычные налогоплательщики станут больше использовать наличные платежи во всех возможных областях.

    73
    1
  • З
    Злой
    17-го сентября

    А как же журнал "Родник" на русском языке, где печаталась ланга?

    105
    4
  • пк
    полосатый конь
    17-го сентября

    А до этого "танцору" дышать и жить мешали евреи. А ещё до этого немцы... Эта песня хороша, начинай сначала ! Только вот с русскими всё может пойти конкретно не по плану. Хе-хе.

    128
    6
  • Д
    Дед
    17-го сентября

    Межнациональная война в Латвии уже идет, только они проходит между нашими детьми. Русские и латышские дети уже враждуют, и ситуация будет только хуже. Взрослые будут ждать, когда начнутся реальные жертвы?

    101
    4
  • lo gos
    lo gos
    17-го сентября

    Цыганка Ланга, задонатить родину, продаст и мать свою

    66
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    lo gos
    18-го сентября

    Она не цыганка, по матери она белорусска из города Борисова, что недалеко от столицы Белоруссии города Минска и родной язык её детства - белорусский.

    26
    1
  • JL
    Janina LV
    lo gos
    18-го сентября

    Чукча этикетор и интегратор теперь.

    19
    0
Читать все комментарии

Видео