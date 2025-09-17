Baltijas balss logotype
«Как мама троих детей, я знаю, что значат ежедневные заботы…» У Силини есть план по улучшению демографии 8 1006

Политика
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
«Как мама троих детей, я знаю, что значат ежедневные заботы…» У Силини есть план по улучшению демографии
ФОТО: LETA

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в передаче «Личность дня» рассказала о необходимых мерах для того, чтобы семьи чувствовали себя в безопасности и уровень рождаемости в стране рос. Она подчеркнула, что важно как улучшение системы пособий на детей, так и доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, пишет LA.LV.

«Я как мама хорошо знаю – у меня трое детей – что значат повседневные заботы. Безусловно, важна упомянутая вами безопасность, и понятно, что текущая геополитическая ситуация ставит перед любой семьёй и каждым человеком в Латвии свои вызовы. Поэтому моя задача как главы правительства – сделать всё возможное, чтобы латвийские семьи чувствовали себя в безопасности», – отметила Силиня.

Именно поэтому она активно участвует в обсуждениях по укреплению восточной границы, чтобы Европа поняла, насколько это важно для жителей Латвии, как и повышение конкурентоспособности приграничных территорий. Однако не менее важно, по мнению премьер-министра, обеспечить необходимую поддержку для семей.

Речь идёт об изменениях в пособии при рождении ребёнка, которое уже давно не пересматривалось, а также в пособии по уходу за ребёнком, и о качественном образовании.

«С сентября мы уже ввели дополнительную подготовку ассистентов в школах. По-моему, было бы хорошо, если бы детям были доступны дополнительные медицинские услуги в больницах, а также более быстрый доступ к поликлиникам. Это также входит в мой бюджетный план, и я надеюсь, что это удастся реализовать», – добавила Силиня.

Как сообщает агентство ЛЕТА, демографическая политика без политики здравоохранения – это всего лишь красивое, но пустое обещание, поскольку невозможно строить будущее на базе ослабленного общества. Об этом в разговоре с членами правления Латвийского общества врачей (ЛОВ) заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери (Новое единство).

Абу Мери подчеркнул, что приоритетами правительства являются безопасность и демография, но они должны включать и поддержку здравоохранения.

Министр отметил, что инвестиции в систему здравоохранения играют важную роль в закладывании основ долгой и здоровой жизни, ведь демография – это не только момент рождения ребёнка, но и здоровье родителей задолго до этого и ещё долго после.

«Ребёнок не будет расти здоровым и в здоровой семье, если родители сами живут с хроническими заболеваниями, ожирением, хроническим стрессом и преждевременно утраченной трудоспособностью», – сказал Абу Мери.

Оставить комментарий

(8)
  • lo gos
    lo gos
    17-го сентября

    Смотрел кино с ее участием, она там всех детей проглотила, а на второй палке мимо ануса.

    17
    4
  • пк
    полосатый конь
    lo gos
    17-го сентября

    Говорят, дальше кастинга не пошло. Недостаточно талантлива )))))))

    3
    0
  • A
    Aleks
    17-го сентября

    Можно подумать,что Силиня очень озабочена как вырастить детей и их прокормить -это делают специально обученные люди ,а Силиня их оплачивает из наших налогов и сильно не заморачиваться со своим муженьком -где взять деньги,как найти место в садике и накопить ребенку на образование.

    31
    2
  • З
    Злой
    17-го сентября

    А порноролик?

    22
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го сентября

    Искренне желаю, чтобы когда вырастут ее дети, они бы к ней относились точно также как она сейчас относится к жителям Латвии.

    38
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го сентября

    Господи! Да когда же она исчезнет с политической арены Латвии?! А муж у нее есть? Может его попросить об одолжении?

    21
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го сентября

    «Ребёнок не будет расти здоровым и в здоровой семье -- Конечно не будет и особенно латышский ребёнок в истинно латышской семье, если восточная граница не будет укреплена должным образом!

    19
    3
  • VU
    Vards Uzvards
    17-го сентября

    «Как мама троих детей, я знаю, что значат ежедневные заботы…» - поэтому хотела ещё больше сократить декретный отпуск а ясли заставить принимать детей с года, чтобы выгнать мам на рынок труда? Если буржуазный политикан что-то обещает значит он это хочет отобрать, сократить, уменьшить

    34
    2
Читать все комментарии

