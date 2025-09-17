«Как мама троих детей, я знаю, что значат ежедневные заботы…» У Силини есть план по улучшению демографии

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в передаче «Личность дня» рассказала о необходимых мерах для того, чтобы семьи чувствовали себя в безопасности и уровень рождаемости в стране рос. Она подчеркнула, что важно как улучшение системы пособий на детей, так и доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, пишет LA.LV .

«Я как мама хорошо знаю – у меня трое детей – что значат повседневные заботы. Безусловно, важна упомянутая вами безопасность, и понятно, что текущая геополитическая ситуация ставит перед любой семьёй и каждым человеком в Латвии свои вызовы. Поэтому моя задача как главы правительства – сделать всё возможное, чтобы латвийские семьи чувствовали себя в безопасности», – отметила Силиня.

Именно поэтому она активно участвует в обсуждениях по укреплению восточной границы, чтобы Европа поняла, насколько это важно для жителей Латвии, как и повышение конкурентоспособности приграничных территорий. Однако не менее важно, по мнению премьер-министра, обеспечить необходимую поддержку для семей.

Речь идёт об изменениях в пособии при рождении ребёнка, которое уже давно не пересматривалось, а также в пособии по уходу за ребёнком, и о качественном образовании.

«С сентября мы уже ввели дополнительную подготовку ассистентов в школах. По-моему, было бы хорошо, если бы детям были доступны дополнительные медицинские услуги в больницах, а также более быстрый доступ к поликлиникам. Это также входит в мой бюджетный план, и я надеюсь, что это удастся реализовать», – добавила Силиня.

Как сообщает агентство ЛЕТА, демографическая политика без политики здравоохранения – это всего лишь красивое, но пустое обещание, поскольку невозможно строить будущее на базе ослабленного общества. Об этом в разговоре с членами правления Латвийского общества врачей (ЛОВ) заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери (Новое единство).

Абу Мери подчеркнул, что приоритетами правительства являются безопасность и демография, но они должны включать и поддержку здравоохранения.

Министр отметил, что инвестиции в систему здравоохранения играют важную роль в закладывании основ долгой и здоровой жизни, ведь демография – это не только момент рождения ребёнка, но и здоровье родителей задолго до этого и ещё долго после.

«Ребёнок не будет расти здоровым и в здоровой семье, если родители сами живут с хроническими заболеваниями, ожирением, хроническим стрессом и преждевременно утраченной трудоспособностью», – сказал Абу Мери.