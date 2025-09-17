Объявлены изменения в воздушном пространстве в районе восточной границы Латвии

Ограничения в воздушном пространстве Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией будут продолжены, и оно будет закрыто с 18 сентября по 8 октября в темное время суток с 8 вечера до 7 утра, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Ограничения в воздушном пространстве Латвии вблизи российско-белорусской границы позволяют Национальным вооруженным силам полностью контролировать запретную зону воздушного пространства и активизировать испытания акустических систем воздушного наблюдения, проводить моделирование беспилотников и противодействия беспилотникам, развертывать и тренировать мобильные боевые подразделения, сообщили в министерстве. По результатам оценки рисков было принято решение о продолжении ограничений только в темное время суток, когда риск возникновения угроз наиболее высок.

Уже сообщалось, что с 11 сентября по 18 сентября решено было закрыть воздушное пространство Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией. Это касается только летательных аппаратов, летающих на высоте до шести километров, в то время как все остальные воздушные суда могут пересекать эту зону.