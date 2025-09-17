Baltijas balss logotype
«Они не джентльмены, им наплевать! Можно попрощаться со старыми временами» – эксперты 9 775

Политика
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
«Они не джентльмены, им наплевать! Можно попрощаться со старыми временами» – эксперты
ФОТО: Unsplash

В наше время война стала относительным понятием — идет ли война между Израилем и Ираном, между Ираном и Америкой? Нет, не идет, но бомбы и ракеты всё же запускаются, заявил в передаче «Неделя. Post scriptum» на TV24 эксперт по внешней политике, бывший посол Латвии в США и России Андрис Тейкманис, пишет LA.LV.

«Можно попрощаться со старыми добрыми временами, временами Бисмарка, когда торжественно вручалась нота и объявлялась война, а затем сообщалось, что государства находятся в состоянии войны», — так он охарактеризовал нынешнюю ситуацию, добавив, что сегодня так больше не происходит.

Конфликты не заканчиваются просто так, они имеют разные формы — конфликт в Украине происходит рядом с нами, это по сути отголоски, которые выходят за пределы украинской границы и с которыми приходится считаться, сказал Тейкманис. По его словам, последние события не стали чем-то принципиально неожиданным.

Политолог, преподаватель Рижского университета им.Страдыня Андис Кудорс согласился с Тейкманисом, отметив, что границы между войной и миром размылись, и мы имеем дело с гибридной войной, которую можно назвать гибридной атакой.

Классическая, традиционная война всё ещё предполагает объявление, но Россия воюет в основном без официального объявления войны.

«Они не джентльмены, чтобы соблюдать общие правила, прописанные в международном праве», — подчеркнул Кудорс.

Он также указал, что причины начала войны — будь то справедливость; и методы её ведения — соответствие человеческому достоинству, в том числе в отношении пленных, — всё это России безразлично.

По словам Кудорса, происходящее — это испытание Россией НАТО и его 5-й статьи, а также проверка возможностей польской противовоздушной обороны, которые в данный момент недостаточны. Он добавил, что если подобное повторится, придётся подумать, стоит ли использовать ракеты стоимостью в сотни тысяч евро против дешёвых дронов — и именно это станет основным вызовом для восточного фланга — быть готовыми к атакам дронов.

#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • 010725
    010725
    17-го сентября

    никто не напомнит, Латвия, перед тем как напасть на Ирак и убить там два миллиона мирных жителей из которых восемьсот тысяч детей, объявляла Ираку войну ?

    6
    1
  • С
    Сарказм
    010725
    18-го сентября

    Разумеется, как же иначе, в том фантазийном мире с придуманными фактами и высосанными неведомо откуда цифирками, почему бы ей и не объявить?

    0
    1
  • A
    Aleks
    17-го сентября

    Последние джентльмены были из Одессы... Потом настало время фашистов,а они разве когда то были джентльменами?!

    6
    2
  • С
    Сарказм
    17-го сентября

    Хахаха, путинский режим, выросший из питерских подворотен и откровенной бандоты - неджентльмены? Да неужели, ну кто бы мог подумать? Не говоря уже о том, что объявивший захватническую агрессивную войну автоматически записывает себя в военные преступники, а среди этой публики шить себе дела собственными руками дураков нет.

    4
    50
  • AE
    Al Ekses
    Сарказм
    17-го сентября

    Ну да, Россия не джентельмены, а западные вырожденцы с их оспяными одеялами, атомными бомбардировками, напалмом, Югославией, Ираком и прочими газами джентельмены. Чтоб вам всем пусто было.

    82
    3
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    18-го сентября

    Вата так предсказуема, когда возразить на дерьмо ,что они творят нечего, они начинают тыкать кривым пальчиком вокруг себя и верещать, а мы не единственное *овно на планете, все остальные не лучше. Во-первых, лучше, во-вторых за собой следите.

    1
    2
  • А
    Андрей
    17-го сентября

    "«Они не джентльмены, чтобы соблюдать общие правила, прописанные в международном праве», — подчеркнул Кудорс." Ага, а джентельмены, к которым Кудорс, вероятно, причисляет и себя, просто модифицируют международное право под свои потребности! Если Кудорс не согласен - пусть объяснит интервенцию в Югославии или Ираке! По последнему имеется официальное завявление, что "порошек" оказался блефом, а сама операция - ошибкой.

    Редакция - зачем вы в очередной раз цитируете полит-олухов? У него хоть диплоп полит-олуха есть?

    46
    2
  • lo gos
    lo gos
    17-го сентября

    Это не эксперт, это балабол, который за донатик хрюкает то, что ему скажет.

    58
    1
  • NB
    Nose Bose
    17-го сентября

    зачем нам это мнение очередного пропагандиста? :)

    56
    2
Читать все комментарии

