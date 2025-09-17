«Они не джентльмены, им наплевать! Можно попрощаться со старыми временами» – эксперты

В наше время война стала относительным понятием — идет ли война между Израилем и Ираном, между Ираном и Америкой? Нет, не идет, но бомбы и ракеты всё же запускаются, заявил в передаче «Неделя. Post scriptum» на TV24 эксперт по внешней политике, бывший посол Латвии в США и России Андрис Тейкманис, пишет LA.LV .

«Можно попрощаться со старыми добрыми временами, временами Бисмарка, когда торжественно вручалась нота и объявлялась война, а затем сообщалось, что государства находятся в состоянии войны», — так он охарактеризовал нынешнюю ситуацию, добавив, что сегодня так больше не происходит.

Конфликты не заканчиваются просто так, они имеют разные формы — конфликт в Украине происходит рядом с нами, это по сути отголоски, которые выходят за пределы украинской границы и с которыми приходится считаться, сказал Тейкманис. По его словам, последние события не стали чем-то принципиально неожиданным.

Политолог, преподаватель Рижского университета им.Страдыня Андис Кудорс согласился с Тейкманисом, отметив, что границы между войной и миром размылись, и мы имеем дело с гибридной войной, которую можно назвать гибридной атакой.

Классическая, традиционная война всё ещё предполагает объявление, но Россия воюет в основном без официального объявления войны.

«Они не джентльмены, чтобы соблюдать общие правила, прописанные в международном праве», — подчеркнул Кудорс.

Он также указал, что причины начала войны — будь то справедливость; и методы её ведения — соответствие человеческому достоинству, в том числе в отношении пленных, — всё это России безразлично.

По словам Кудорса, происходящее — это испытание Россией НАТО и его 5-й статьи, а также проверка возможностей польской противовоздушной обороны, которые в данный момент недостаточны. Он добавил, что если подобное повторится, придётся подумать, стоит ли использовать ракеты стоимостью в сотни тысяч евро против дешёвых дронов — и именно это станет основным вызовом для восточного фланга — быть готовыми к атакам дронов.