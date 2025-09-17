Завтра в стране появится новый государственный правозащитник и прояснится, чем в юности занималась министр иностранных дел Байба Браже.

Завтра депутаты Сейма решат сразу три кадровых вопроса. Сперва депутаты одобрят на пост государственного правозащитника (омбудсмена) доцента университета им. Страдыня, доктора права Карину Палкову, а затем слуги народа согласятся пополнить состав Центральной избирательной комиссии двумя бывшими кандидатами в депутаты Юрмальской думы: Лигой Крапане («Латвия на первом месте») и Иветой Блауа («Новое Единство»).

Отметим, что Карина Палкова станет первой женщиной на этом посту. Ее предшественниками были судья Конституционного суда Романс Апситис и юрист Юрис Янсонс, который этим летом сам подал в отставку после скандала - господин Янсонс в последнее время редко появлялся на работе и ходил упорные слухи о том, что у него были большие проблемы с алкоголем.

Завтрашнее пленарное заседание парламента опять пройдет под знаком повышенной оппозиционной активности. Так депутаты Объединенного списка будут пытаться убедить коллег в необходимости поручить правительству немедленно конфисковать замороженные в Латвии «активы российского государства» с последующей их продажей и отправкой средств в поддержку Украине. Скорее всего, этот документ передадут для дальнейшего рассмотрения в комиссию Сейма. Впрочем, едва ли в итоге постановление будет принято, ведь вопрос отъема замороженных активов российского государства находится в компетенции Евросоюза…

Парламент завтра же на пленарном заседании обсудит и наверняка отклонит целый ряд инициатив другой оппозиционной фракции - «Латвия на первом месте». Депутаты этой фракции хотят законодательно запретить участие несовершеннолетних в публичных акциях ЛГБТ-сообщества. То есть речь идет об акциях в поддержку сексуальных меньшинств. Поводом послужил летний прайд, в котором было замечено и много детей.

Среди других инициатив и предложение уменьшить НДС на медикаменты с 12% до 5%, а также уменьшить подоходный налог с предприятия при распределении прибыли — с нынешних 20% до 12,5%. Рискнем предположить, что все эти инициативы будут отклонены.

На пленарном заседании рассмотрят и запрос фракции «Стабильности!» о нехватке 10-ых классов в школах Риги. Эта проблема возникло именно этим летом, когда многие выпускники 9-ых классов безуспешно пытались поступить в старшие классы.

Депутаты наверняка передадут на рассмотрение в комиссию правительственные поправки, которые позволят финансовым структурам, оказывающим услуги обмена валюты, проверять личность и тех анонимных клиентов, которые хотят обменять сумму и до 1500 евро. Кроме того, поправки делегируют Кабинету Министров право определять, когда финансовые учреждения могут подавать так называемые пороговые декларации, если есть необходимость проверить происхождение внесенных или снятых со счета средств.