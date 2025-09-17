Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Доллары латвийцев, конфискация активов РФ и дети на пикете: что волнует власть Латвии 0 678

Политика
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Завтра в стране появится новый государственный правозащитник и прояснится, чем в юности занималась министр иностранных дел Байба Браже.

Завтра депутаты Сейма решат сразу три кадровых вопроса. Сперва депутаты одобрят на пост государственного правозащитника (омбудсмена) доцента университета им. Страдыня, доктора права Карину Палкову, а затем слуги народа согласятся пополнить состав Центральной избирательной комиссии двумя бывшими кандидатами в депутаты Юрмальской думы: Лигой Крапане («Латвия на первом месте») и Иветой Блауа («Новое Единство»).

Отметим, что Карина Палкова станет первой женщиной на этом посту. Ее предшественниками были судья Конституционного суда Романс Апситис и юрист Юрис Янсонс, который этим летом сам подал в отставку после скандала - господин Янсонс в последнее время редко появлялся на работе и ходил упорные слухи о том, что у него были большие проблемы с алкоголем.

Завтрашнее пленарное заседание парламента опять пройдет под знаком повышенной оппозиционной активности. Так депутаты Объединенного списка будут пытаться убедить коллег в необходимости поручить правительству немедленно конфисковать замороженные в Латвии «активы российского государства» с последующей их продажей и отправкой средств в поддержку Украине. Скорее всего, этот документ передадут для дальнейшего рассмотрения в комиссию Сейма. Впрочем, едва ли в итоге постановление будет принято, ведь вопрос отъема замороженных активов российского государства находится в компетенции Евросоюза…

Парламент завтра же на пленарном заседании обсудит и наверняка отклонит целый ряд инициатив другой оппозиционной фракции - «Латвия на первом месте». Депутаты этой фракции хотят законодательно запретить участие несовершеннолетних в публичных акциях ЛГБТ-сообщества. То есть речь идет об акциях в поддержку сексуальных меньшинств. Поводом послужил летний прайд, в котором было замечено и много детей.

Среди других инициатив и предложение уменьшить НДС на медикаменты с 12% до 5%, а также уменьшить подоходный налог с предприятия при распределении прибыли — с нынешних 20% до 12,5%. Рискнем предположить, что все эти инициативы будут отклонены.

На пленарном заседании рассмотрят и запрос фракции «Стабильности!» о нехватке 10-ых классов в школах Риги. Эта проблема возникло именно этим летом, когда многие выпускники 9-ых классов безуспешно пытались поступить в старшие классы.

Депутаты наверняка передадут на рассмотрение в комиссию правительственные поправки, которые позволят финансовым структурам, оказывающим услуги обмена валюты, проверять личность и тех анонимных клиентов, которые хотят обменять сумму и до 1500 евро. Кроме того, поправки делегируют Кабинету Министров право определять, когда финансовые учреждения могут подавать так называемые пороговые декларации, если есть необходимость проверить происхождение внесенных или снятых со счета средств.

Читайте нас также:
#парламент #паромное сообщение #шпионаж
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
2
5
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1 101
скриншот Facebook.com
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 578
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 184
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 702

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 19
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 50
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 24
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 49
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 54
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 19
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 50

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео