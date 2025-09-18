На пляже в Варвской волости Вентспилсского края был найден фрагмент российского дрона-приманки "Гербера", сообщил в твиттере министр обороны Андрис Спрүдс.

Как информировал министр, специалисты Национальных вооруженных сил (НВС) на месте подтвердили, что объект не представляет опасности. В то же время в связи с инцидентом НВС продолжают сотрудничать с Государственной полицией.

"Нашим приоритетом является укрепление восточной границы, но столь же очевидно, что не менее важно обеспечивать защиту побережья Балтийского моря, устанавливая сенсоры", - прокомментировала обнаружение обломка дрона в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер поручила министрам обороны и внутренних дел связаться с коллегами в Польше, чтобы выяснить, не относится ли дрон к тому же типу, что был обнаружен в Польше на прошлой неделе.

Как сообщалось, полиция допускает, что фрагмент дрона был выброшен на берег морем.

Полиция проинформировала о происшествии ответственные службы, и на место обнаружения находки выехала группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов НВС.

В НВС сообщили, что волнами на берег вынесло обломок хвостовой части дрона.

На распространенном НВС фото видна часть дрона с двигателем, а на его хвостовой части - две буквы ЫЫ и цифры 31704.