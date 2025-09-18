Baltijas balss logotype
Это части российского «Гербера»! Установлено происхождение найденных в Латвии обломков дрона с буквами «ЫЫ» 10 1851

Политика
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Фото НВС

Фото НВС

ФОТО: Unsplash

На пляже в Варвской волости Вентспилсского края был найден фрагмент российского дрона-приманки "Гербера", сообщил в твиттере министр обороны Андрис Спрүдс.

Как информировал министр, специалисты Национальных вооруженных сил (НВС) на месте подтвердили, что объект не представляет опасности. В то же время в связи с инцидентом НВС продолжают сотрудничать с Государственной полицией.

"Нашим приоритетом является укрепление восточной границы, но столь же очевидно, что не менее важно обеспечивать защиту побережья Балтийского моря, устанавливая сенсоры", - прокомментировала обнаружение обломка дрона в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер поручила министрам обороны и внутренних дел связаться с коллегами в Польше, чтобы выяснить, не относится ли дрон к тому же типу, что был обнаружен в Польше на прошлой неделе.

Как сообщалось, полиция допускает, что фрагмент дрона был выброшен на берег морем.

Полиция проинформировала о происшествии ответственные службы, и на место обнаружения находки выехала группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов НВС.

В НВС сообщили, что волнами на берег вынесло обломок хвостовой части дрона.

На распространенном НВС фото видна часть дрона с двигателем, а на его хвостовой части - две буквы ЫЫ и цифры 31704.

#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(10)
  • А
    Андрей
    19-го сентября

    "Сталевары - ваша сила - в плавках!"

    Неужели местные горячие партии (а также их родители, сиречь главари ОПГ) и в самом деле решили переплавить местное население в "плавильных котлах" Истории? (кстати. крематорий в Иманте не по этой ли теме задумывался. И эстонская закупка мешков больших габаритов?)

    Или они до сих пор думают. что Джонсон (и Джонсон) придёт, порядок наведёт? А они будут пить "Баварское"? Уж в это раз точно?! Но они забывают, что "Нет больше джентельменов в Англиии".

    И откуда такая уверенность в то, что "гражданское общество" не поверит в свою исключительность (ну прямо как в Satversme написано про "суверенную власть народа") и не воспользуется своим правом на народный бунт? Кровавый и беспощадный. Правда, оно может быть и не столь кровавым, и внешне не выглядеть беспощадным. Но всякое бывает, когда терять нечего, а надеяться не на кого.

    Что можно сказать этим "предводителям дворянства"?

    Ответ один: "Не уверен - не обгоняй!"

    Иначе можно не справиться с потоком сознания и угодить в канаву Истории!

    16
    4
  • SK
    Soglasen Klassnij
    18-го сентября

    Красиво лежит👍

    7
    3
  • З
    Злой
    18-го сентября

    НЕЛПу- в субботу смотрите Интервидение-2025, будет хороший концерт!

    33
    2
  • З
    Злой
    18-го сентября

    Ищут возможность закрыть границу, завтра скажут, Россия дронами атаковала, надо срочно закрыть границу, чтобы русский человек не поехал к своим родственникам в Россию и эстония им на подмогу, тоже хочет закрыть границу, не поможет, полетим через Турцию и денег не пожалеем, а вот я теперь латвийский товар не покупаю.

    39
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го сентября

    Опять соврали: серия российских дронов для Прибалтики - ЁЁ, а не ЫЫ. Вообще-то на самом деле серия называется ЪЪ, но вы ведь заколебетесь тогда называть эти дроны вслух...

    25
    3
  • Д
    Дед
    18-го сентября

    Даже, если он и российский, а кто его выпускал и управлял не понятно, так что находка не о чем. Латышские дроны поставляют Украине, разве они латышами управляются?

    49
    1
  • З
    Злой
    Дед
    18-го сентября

    Во время воин и формы врагов одевали, так что надписи ничего не значат!

    25
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го сентября

    Ни Силине, ни ее долбанутой команде веры нет по-умолчанию. Поэтому хватить всякую херню писать и в чем-то пытаться убедить.

    62
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    18-го сентября

    Россия и Украина провели первый за месяц обмен телами погибших военных.

    Разница потерь в очередной раз показательна: российская сторона передала украинской 1000 тел погибших и получила останки 24 военнослужащих.

    34
    3
  • A
    Aleks
    18-го сентября

    Чтобы пилить деньги с обороны,ещё и не то найдут ,привезенное с Украины.😎

    78
    3
Читать все комментарии

