И валюту без документов уже не обменять?

Напомним, что много шума наделал проект поправок в правила Кабинета Министров, который обязывал кредитные учреждения, то бишь банки, подавать пороговые декларации на каждого физического или юридического лица, который будет зачислять на счет наличные в сумме, начиная от 750 евро или снимать наличные в сумме от 1500 евро. Депутаты Сейма, чтобы не допустить принятия данных правил жесткого контроля за наличными, даже инициировали изменения в Закон о налогах и пошлинах. Если эти изменения будут приняты, то повышенному контролю, по этому закону, будут подлежать сделки с наличными на сумму от 10 тысяч евро. После того, как проект этих изменений был передан в комиссию парламента, рассмотрение скандальных поправок в правила Кабмина было приостановлено.

Однако сегодня в Сейм из правительства поступили поправки в Закон о предотвращении легализации средств, добытых преступным путем. Эти поправки снова "покушаются" на наличные средства жителей. Во-первых, они позволяют проверять тех персон, которые пытаются обменять валюту в соответствующих валютных пунктах или банках на сумму в эквиваленте меньшую 1500 евро. Во-вторых, поправки делегируют право Кабинету Министров определят порядок внесения пороговых деклараций. Это означает, что правительство сможет опять установить, к примеру, все те же пороги - 750 на внесение и 1500 на снятие наличных, - только теперь уже ссылалась не на Закон о налогах и пошлинах, а на Закон о предотвращении легализации средств, добытых преступным путем.

Против передачи этого законопроекта для рассмотрения в парламенте выступила руководитель фракции "Стабильности!" Светлана Чулкова: "Мы против рассматриваемого законопроекта. Он предусматривает чрезмерный государственный контроль за правом людей свободно распоряжаться своими финансовыми средствами. Наличные деньги и обмен валюты - это не только экономическая, но и демократическая свобода, которая гарантирует каждому человеку возможность самому решать, как спасти, изъять или использовать свои доходы. Этот законопроект подрывает доверие между обществом и государством и создает риск того, что финансовая система станет инструментом для ограничения свобод людей. Мы считаем, что такие нормы недопустимы. Пусть правительство сначала научится контролировать себя и трату бюджетов, а только потом попытается ограничить людей."

И хотя большинством голосов законопроект все-таки был передан в комиссию Сейма для дальнейшего рассмотрения, против его принятия в нулевом чтении, наряду с депутатами "Стабильности!", голосовали депутаты "Латвия на первом месте", несколько депутатов от Союза зеленых и крестьян, независимые депутаты - Олег Буров, Викторая Плешкане, Екатерина Дрейлинга, Елена Клявиня. Независимый депутат Скайдрите Абрама и еще ряд депутатов Союза зеленых и крестьян воздержались при голосовании.