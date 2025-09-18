Контроль за долларами населения, конфискация активов РФ, налог на лекарства – чем сегодня займется Сейм

Российские вопросы

Так депутаты Объединенного списка будут пытаться убедить коллег в необходимости поручить правительству немедленно конфисковать замороженные в Латвии «активы российского государства» с последующей их продажей и отправкой средств в поддержку Украине. Скорее всего, этот документ передадут для дальнейшего рассмотрения в комиссию Сейма.

Впрочем, едва ли в итоге постановление будет принято, ведь вопрос отъема замороженных активов российского государства находится в компетенции Евросоюза…

Напомним, что неделю назад в комиссию была передана другая инициатива в отношении России — предложение Национального объединение о полном закрытии границ с Россией и Белоруссией. Документ направили в комиссию Сейма по национальной безопасности. Комиссия, заслушав на закрытом заседании информацию компетентных органов, пришла к выводу, что поскольку воздушная граница уже закрыта по решению военного ведомства, нет нужды еще и закрывать сухопутную границу.

Таким образом, комиссия не стала даже рассматривать предложение Нацобъединения.

Дети и геи

Сегодня же парламент обсудит и наверняка отклонит целый ряд инициатив другой оппозиционной фракции - «Латвия на первом месте». Депутаты этой фракции хотят законодательно запретить участие несовершеннолетних в различных публичных акциях и мероприятиях ЛГБТ-сообщества. То есть речь идет об акциях в поддержку сексуальных меньшинств. Поводом послужил летний прайд, в котором было замечено и много детей.

Среди инициатив «Латвии на первом месте» и предложение уменьшить НДС на медикаменты с 12% до 5%, а также уменьшить подоходный налог с предприятия при распределении прибыли — с нынешних 20% до 12,5%. Рискнем предположить, что все эти инициативы будут отклонены.

На пленарном заседании рассмотрят и запрос фракции «Стабильности!» о нехватке 10-ых классов в школах Риги. Эта проблема возникла именно этим летом, когда многие выпускники 9-ых классов безуспешно пытались поступить в старшие классы.

Скелеты в шкафу министра

Депутаты наверняка передадут на рассмотрение в комиссию правительственные поправки, которые позволят финансовым структурам, оказывающим услуги обмена валюты, проверять личность и анонимных клиентов, желающих обменять сумму до 1500 евро. Сейчас они могут этот делать, не предъявляя паспорт.

Кроме того, поправки делегируют Кабинету Министров право определять, когда финансовые учреждения могут подавать так называемые пороговые декларации, если есть необходимость проверить происхождение внесенных или снятых со счета средств.

А еще депутаты рассмотрят запрос Объединенного списка по поводу деталей биографии главы МИДа Байбы Браже. Депутаты заподозрили, что министр хотела скрыть свое «комсомольское» прошлое. Сама госпожа Браже это категорически отрицает и не исключает, что запрос — часть кампании давления и очернения ее накануне рассмотрения в Брюсселе вопроса о продлении санкций в отношении российских физических лиц.

Кадры решают все

Сегодняшнее пленарное заседание завершится решением кадровых вопросов. Сперва депутаты одобрят на пост государственного правозащитника (омбудсмена) доцента университета им. Страдыня, доктора права Карину Палкову.

А затем слуги народа согласятся пополнить состав Центральной избирательной комиссии двумя бывшими кандидатами в депутаты Юрмальской думы: Лигой Крапане («Латвия на первом месте») и Иветой Блауа («Новое Единство»).