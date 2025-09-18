Министр обороны Латвии резюмировал ход российско-белорусских учений «Запад»

Во время российско-белорусских военных учений «Запад» на территории Латвии серьёзные инциденты до сих пор не зафиксированы, однако оборонное ведомство продолжит мониторинг ситуации и после завершения учений, заявил агентству ЛЕТА министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Министр отметил, что активность в рамках учений «Запад» всегда строго контролировалась оборонным ведомством, и так было и в этом году. «В то же время установка такова, что мы не должны ослаблять внимание ни до, ни после «Запад», – подчеркнул министр.

По его словам, после завершения учений необходимо сохранять бдительность, поскольку нужно быть готовыми к различным возможным инцидентам и провокациям.

Спрудс напомнил, что в Латвии по-прежнему продолжаются учения «Namejs».

Официально сообщалось, что учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября, однако фактически мероприятия в их рамках начались ещё в июле, и, как ранее указывала Служба военной разведки и безопасности (СВРБ), завершатся, скорее всего, стратегическими учениями ядерных сил в октябре или ноябре.

Спрудс ещё до начала «Запад» поручил Национальным вооружённым силам (НВС) повысить боевую готовность с целью усиленного мониторинга воздушного пространства, информационной среды и киберпространства Латвии, а также провести оповещение всех земессаргов.

Продолжая ограничения в зоне воздушного пространства Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией, до 8 октября оно будет закрыто в тёмное время суток — с 20:00 до 7:00.

Воздушное пространство Латвии в приграничной зоне закрыто с 11 сентября. Решение об этих ограничениях последовало после того, как в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских ударных беспилотников, из которых те, что представляли прямую угрозу, были сбиты.