Независимый депутат Абрама не хочет терять независимость

Политика
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Независимый депутат Абрама не хочет терять независимость
ФОТО: LETA

Покинувшая фракцию «Прогрессивных» в Сейме депутат Скайдрите Абрама не планирует заключать договор о сотрудничестве ни с одной из парламентских фракций, пишет ЛЕТА.

Как сообщила Абрама агентству ЛЕТА, она очень хорошо чувствует себя как независимый депутат.

«Я смотрю на то, какие предложения и идеи выдвигаются — вот там и может быть сотрудничество», — сказала Абрама, добавив, что точно не собирается заключать договор с какой-либо фракцией, чтобы затем «поддерживать всё подряд».

«По сути — по предложениям законопроектов, по идеям — я не исключаю сотрудничества. Буду оценивать, что мне покажется приемлемым, понятным, ценным — то и поддержу. Но конкретно о фракциях как таковых — нет», — подчеркнула депутат.

Ранее сообщалось, что в июне Абрама вышла из фракции «Прогрессивных», тем самым уменьшив число голосов у коалиции в парламенте.

Абрама также подтвердила агентству ЛЕТА, что вместе с выходом из фракции она покинула и партию «Прогрессивные».

На вопрос о том, означает ли это, что коалиция потеряла её голос, Абрама ответила, что это будет зависеть от рассматриваемых вопросов.

«Мой голос ведь не является абсолютным во всех вопросах, но думаю, что это не повлияет существенно, потому что я всегда голосовала с государственной ответственностью и профессионально», — отметила она.

Абрама добавила, что иногда голосовала совершенно иначе, чем фракция, но это было обоснованно.

По её мнению, выход из фракции не повлияет на стабильность коалиции и способность правительства действовать.

После ухода Абрамы в фракции «Прогрессивных» осталось восемь голосов, а у коалиции «Нового Единства», Союза зелёных и крестьян и «Прогрессивных» при поддержке некоторых независимых депутатов в Сейме теперь всего 51 голос.

#депутаты #сейм латвии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
2

