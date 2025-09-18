Почему рейтинг ухудшился только у министра Абу Мери

Данные опроса населения, проведенного исследовательским центром "SKDS" в августе и сентябре, показывают, что у всех министров в правительстве премьер-министра Эвики Силини рейтинг по-прежнему со знаком минус, пишет Diena.

В то же время, если сравнить данные этого опроса с опросом, проведенным в январе, следует сделать вывод: единственным министром этого правительства, деятельность которого жители в сентябре оценивают еще хуже, чем прежде, является министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Добавим, что в результатах рейтингов, которые использует "Diena", учтены только оценки респондентов - граждан Латвии.

В чем же причина того, что единственный, чья оценка в глазах общества продолжает падать, это Абу Мери? Потому ли, что в сфере здравоохранения продолжаются проблемы, или избирателям кажется, что этот министр не на своем месте? Отвечая на этот вопрос, глава "SKDS" Арнис Кактиньш заявил:

"Думаю, что эти две вещи взаимосвязаны. Если мы в целом посмотрим на повестку дня общества и спросим людей, какие проблемы, по их мнению, являются самыми важными, актуальными, наболевшими, которые нужно решать и на которые государство должно тратить ресурсы, то несомненно в верхушке топа окажется сфера здравоохранения".

Одно из объяснений этому - демографическая структура общества: чем человек старше, тем выше вероятность того, что он сталкивается с различными проблемами со здоровьем, а общество стареет.

"Соответственно, на Хосама Абу Мери больше фокус, он больше в сфере внимания, от него требуют каким-то образом решить уже завтра до обеда то, что он не способен решить, даже если бы хотел", - говорит Кактиньш.

Рассуждая о том, чем можно объяснить оценку всех остальных членов правительства, которая более-менее, но все-таки улучшилась, хотя и во всех других сферах есть разные проблемы, социолог говорит:

"Это вопрос, на который мы лишь теоретически можем попытаться найти ответ. Я бы сказал так: очень важно, каким был информационный фон, сформировавший ответы в январском опросе".

Бесспорно, абсолютным "лидером" негативного рейтинга является сама глава правительства, чей рейтинг в сентябре составляет -37,8 пункта, что, впрочем, лучше январского показателя, когда он составлял -40,2 пункта. В сентябре работу Силини скорее негативно или крайне негативно оценивали в целом 60% опрошенных, тогда как очень положительно или скорее положительно - всего 21%. Остальные респонденты своего мнения о ней не имели.